В полиции заявили об "определенных наработках" для раскрытия нападения на одесского активиста Михайлика

Первый заместитель главы Нацполиции отказался разглашать детали, чтобы "не навредить следствию".

У следствия есть определенные наработки, которые должны привести к раскрытию нападения на общественного активиста, руководителя Одесской городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин во время оперативного совещания в Одессе, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"На месте происшествия сразу работала следственно-оперативная группа, руководство Национальной полиции в Одесской области и СБУ. После сбора информации сразу было выдвинуто несколько версий произошедшего, в настоящее время их отрабатывают следователи. Уже есть определенные наработки, которые должны привести к раскрытию этого преступления, но пока их не будем разглашать, чтобы не навредить следствию", - сказал Аброськин.

По его словам, глава Нацполиции Сергей Князев решил провести в Одессе оперативную отработку, привлекая к этому все оперативные подразделения криминального блока Нацполиции.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, руководителя Одесской городской организации партии Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего в настоящее время стабильное, но пулю, застрявшую в грудной клетке, решено пока не удалять. В МВД сообщают, что активист находится в больнице, его состояние стабильно тяжелое.

Правоохранители рассматривают пять версий покушения на общественного деятеля. Первая версия связана с общественной деятельностью, вторая - со строительством жилого комплекса «Золотой берег» (активист возглавлял общественную организацию «Защита прав инвесторов новостроек и владельцев жилья «Правое дело», которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста). Третья версия связана с авторынком «Успех» - общественный деятель активно выступал против новых владельцев рынка. Четвертая версия - личностные отношения, пятая - преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ситуация в Одесской области, в частности, с нападениями на активистов, будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября.

В то же время заместитель директора Департамента коммуникаций МВД Украины Виктория Навроцкая сообщила, что в Одесской области с 25 сентября начинается оперативная отработка, создается постоянная мониторинговая группа по работе общественных организаций, также в рамках усиления мер безопасности в регионе будут работать совместные г