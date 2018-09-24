В Одессу вылетела усиленная группа правоохранителей из-за нового нападения на активистов - Луценко

Ситуацию в Одесской области, в частности с нападениями на активистов, будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранителей в первой декаде октября.

В Одессу из Киева вылетела усиленная группа правоохранителей в связи с очередным нападением на активистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«В связи с очередным нападением на активистов в Одессе провел совещание с министром внутренних дел А.Аваковым. Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу», - написал он.

Луценко добавил, что ситуация в области, в частности с нападениями на активистов, будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего пока стабильное, но пулю, которая застряла в грудной клетке, решено пока не вынимать.

Правоохранители рассматривают пять версий покушения на общественного деятеля. Первая версия связана с общественной деятельностью, вторая - со строительством жилого комплекса «Золотой берег» (активист возглавлял общественную организацию «Защита прав инвесторов новостроек и собственников жилья «Правое дело», которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста). Третья версия связана с авторынком «Успех» - общественный деятель активно выступал против новых владельцев рынка. Четвертая версия - личностные отношения, пятая - преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений.