В Украине из 1,5 тыс. пожизненно заключенных каждый сотый отбывает наказание за преступление, которого не совершал - УХС

В УХС настаивают на скорейшем принятии законопроекта №2033а, который даст возможность пересмотреть приговоры пожизненно осужденным.

В Украине из примерно 1,5 тысячи осужденных к пожизненному лишению свободы лиц по меньшей мере каждый сотый отбывает наказание за преступление, которое не совершал.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил адвокат Украинского Хельсинского союза (УХС) по правам человека Олег Левицкий. По его словам, на сегодняшний день в Украине насчитывается около 1,5 тысячи осужденных к пожизненному лишению свободы лиц. «По моему глубокому убеждению, среди этих 1500 человек по меньшей мере каждый сотый абсолютно не причастен к преступлению, за которое он был осужден. То есть минимум 15 человек никоим образом не виновны в том, за что их приговорили к строгому виду уголовного наказания», - сказал Левицкий.

Адвокат напомнил, что в Верховной Раде уже третий год не могут принять законопроект №2033а, который решает проблему такой категории пожизненно заключенных. Он добавил, что законопроект уже прошел первое чтение. По словам Левицкого, законопроектом предполагается разрешить пожизненно осужденным обратиться в суд апелляционной инстанции с просьбой пересмотреть приговор. Он уточнил, что речь идет о пожизненно заключенных, которые были осуждены по Уголовно-процессуальному кодексу с 1960 года, который действовал до 2012 года.

О необходимости принятия этого законопроекта заявил представитель Украинской харьковской группы, координатор проектов Андрей Диденко. Он отметил, что на сегодня пожизненно заключенные лица, в отношении которых принято решение всех трех судебных инстанций, фактически и юридически лишены возможности добиться судебного пересмотра своего дела. Поэтому, по словам Диденко, принятие законопроекта №2033а позволило бы оправдать лиц, которые абсолютно безосновательно приговорены к пожизненному лишению свободы.