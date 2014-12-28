На Луганщине во время обстрела боевиков ранена 89-летняя женщина
09:53, 28 декабря 2014Общество
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Пенсионерка получила осколочное ранение головы из-за взрыва мины во дворе жилого дома.
В г.Золотое ранена 89-летняя жительница / google.com
В Луганской области во время обстрела боевиками г.Золотое ранена 89-летняя жительница.
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вчера около полуночи террористы ”Луганский народной республики” осуществили минометный обстрел Золотого Попаснянского района.
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Одна из мин взорвалась в частном дворе по ул.Орджоникидзе, повредив жилой дом, хозяйка дома, 89-летняя пенсионерка, получила осколочное ранение головы. Сейчас она находится в больнице Лисичанска.
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