На Луганщине во время обстрела боевиков ранена 89-летняя женщина

В Луганской области во время обстрела боевиками г.Золотое ранена 89-летняя жительница.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вчера около полуночи террористы ”Луганский народной республики” осуществили минометный обстрел Золотого Попаснянского района.

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Одна из мин взорвалась в частном дворе по ул.Орджоникидзе, повредив жилой дом, хозяйка дома, 89-летняя пенсионерка, получила осколочное ранение головы. Сейчас она находится в больнице Лисичанска.