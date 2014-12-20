В Горловке из-за обстрела боевиками погиб 9-летний ребенок

19 декабря во всех районах Горловки вновь были слышны отзвуки боевых действий. Есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщается на сайте Горловского городского совета.

По информации отдела здравоохранения, вчера поступил вызов в скорую помощь от жителей Никитовского района: по улице Артемовское шоссе пострадали двое горловчан. В результате полученных ранений умерла 9-летняя девочка, ее мать госпитализирована.

Читайте также50 тысяч детей из-за конфликта на Донбассе не могут ходить в школу - ЮНИСЕФ

По данным департамента ЖКХ, разрушений в жилом фонде нет. В результате боевых действий отсутствует электроэнергия в части поселка Кондратьевский и Каютово, в настоящее время бригада РЭС выехала на место для устранения аварийной ситуации и возобновления электроснабжения, планируется в кратчайшие сроки завершить ремонтные работы.