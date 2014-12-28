В киевской больнице из-под стражи сбежал обвиняемый в крупном мошенничестве

В Киеве из больницы из-под стражи сбежал арестованный, обвиняемый в крупном мошенничестве.

Об этом народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня из одной из больниц Киева из-под стражи сбежал Авдаков Сергей Викторович 17.05.1967 г.р.", - написал Геращенко.

"Авдаков обвинялся в мошенничестве относительно гражданина А., которому, судя по материалам обвинительного заключения, успешно продал не принадлежавшее ему помещение на Крещатике за 60 миллионов гривен", - добавил советник министра.

Геращенко отметил, что Авдаков может иметь паспорт на имя Цуканова Сергея Викторовича, а также паспорта на другие фамилии.

Читайте такжеВ Полтаве из психбольницы сбежал 35-летний убийца"Побег, судя по предварительным данным, стал возможен благодаря подкупу охранника СИЗО, получавшего зарплату в размере около 1500 гривень. Авдаков мошенническим путем завладел средствами в размере 7,5 миллиона долларов, которые не были возвращены потерпевшему. Возможностей и средств подкупить полунищего охранника СИЗО у него было масса. Начальник Лукьяновского СИЗО отстранен от выполнения своих обязанностей. Это уже второй отстраненный начальник СИЗО с начала года. Первого отстранили после побега Шепелева", - отметил Геращенко.

В свою очередь в столичном главке милиции УНИАН подтвердили факт побега арестованного, отметив, что он объявлен в розыск.