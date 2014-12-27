У железнодорожных касс в Крыму ажиотаж из-за отмены поездов: людям не возвращают деньги

У железнодорожных касс Симферополя наблюдается ажиотаж. Люди пытаются сдать билеты из-за отмены поездов на материковую Украину, но кассиры билеты не принимают и деньги не возвращают.

Как передает, Крым.Реалии, пассажирам, которые не смогли выехать, вручают бланки для написания заявлений на имя начальника Северо-Кавказского филиала Федеральной пассажирской компании в Ростове-на-Дону. Заявитель должен указать причину возврата билета и номер счета для перечисления средств.

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Люди возмущены сложностью процедуры. У многих нет банковских счетов. Кассиры не дают никаких объяснений - почему людей направляют именно в Ростов и когда им вернут деньги. В большом убытке оказались крымчане, которые собирались путешествовать семьями. Только один билет до Киева на фирменный 12-й поезд обошелся им в полторы тысячи российских рублей.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня «Укрзализныця» прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда, которые курсируют на полуостров.

В связи с мерами безопасности с 27 декабря маршрут курсирования поездов в Крым ограничивается до станций Новоалексеевка и Херсон.

Кроме того, по решению Министерства инфраструктуры, из соображений безопасности с 26 декабря временно прекращены автомобильные перевозки в Крыму.