В Ялте откроют реконструированный театр имени Чехова

Сегодня в Ялте открывается реконструированный театр имени Чехова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе маркетинга театра, основные работы по реконструкции театра проводились в течение последних двух лет - с марта 2006 года по март 2008 года.

Финансирование работ по реконструкции театра взяла на себя российская Национальная резервная корпорация.

Среди приглашенных на открытие реконструированного ялтинского театра – представители руководства Ялты, Симферополя, Киева, Москвы.

По некоторым данным, в реконструкцию театра вложено порядка 10 млн. евро.

Справка УНИАН. Ялтинский театр был построен в 1896 году. На его сцене пел Федор Шаляпин. На спектаклях присутствовали Антон Чехов, Максим Горький и многие другие писатели.

В начале 20-го века театр сгорел. Было построено новое здание. В 1944 году фашисты подожгли здание. После освобождения Ялты театр был восстановлен. Летом 1944 года театру присвоено имя А.П.Чехова.