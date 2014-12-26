Донецкие боевики хотят отменить комендантский час для "нормального" празднования
14:20, 26 декабря 2014Общество
1
Представители незаконных вооруженных формирований планируют отменить "комендантский час" в Донецке с вечера 31 декабря до утра 3 января.
В Донецке хотят отменить комендантский час / zn.ua
Об этом сообщил главарь боевиков ДНР Александр Захарченко, передает Новости Донбасса со ссылкой на сайт сепаратистов.
"Отменим (комендантский час) на 31-е декабря и до 3-го числа", — сказал он. По словам лидера преступного общественного объединения "ДНР", этих трех дней будет достаточно для нормального празднования.
Читайте такжеНесмотря на "комендантский час" боевиков, на Донбассе активизировались проукраинские силы
В настоящее время "комендантский час", установленный в Донецке вооруженными сепаратистами,действует с 23:00 до 05:00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter