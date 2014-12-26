Донецкие боевики хотят отменить комендантский час для "нормального" празднования

Об этом сообщил главарь боевиков ДНР Александр Захарченко, передает Новости Донбасса со ссылкой на сайт сепаратистов.

"Отменим (комендантский час) на 31-е декабря и до 3-го числа", — сказал он. По словам лидера преступного общественного объединения "ДНР", этих трех дней будет достаточно для нормального празднования.

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В настоящее время "комендантский час", установленный в Донецке вооруженными сепаратистами,действует с 23:00 до 05:00.