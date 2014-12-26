Погиб один из участников жестокой драки в Виннице, который оказался иностранцем-нелегалом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

«26 декабря около 6-и часов утра возле ресторана быстрого питания «Макдональдс», расположенного на перекрестке проспекта Юности и улице Келецкой в Виннице, между двумя компаниями возникло недоразумение и драка, в результате которой один человек погиб от огнестрельного ранения, еще двое госпитализированы в больницу с разного рода телесными повреждениями», - говорится в сообщении.

«Милиция установила личность погибшего - им оказался 25-летний иностранец, который, по предварительным данным, на территории Украины находился нелегально. Однако, эта информация дополнительно проверяется», - отмечается в сообщении.

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По словам первого заместителя начальника УМВД Юрия Педоса, следственным управлением по данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.

Сейчас милиция устанавливает обстоятельства этой драки, устанавливает ее участников и очевидцев преступления.

Как сообщалось, 26 декабря около 6:00 утра возле ресторана быстрого питания Макдональдс на перекрестке проспекта Юности и улицы Келецкой в Виннице, между двумя компаниями произошла драка.