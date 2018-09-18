В Одессе суд перенес заседание по делу о пожаре в детском лагере "Виктория"

В ходе заседания допросили свидетеля по делу Саркисяна – заместителя директора "Виктории" Татьяну Ланину.

В Одессе суд перенес на 20 сентября заседание по делу о пожаре в детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория», в котором в 2017 году погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», в связи с плохим самочувствием обвиняемого экс-директора учреждения Петроса Саркисяна.

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Как передает корреспондент УНИАН, 17 сентября в Киевском районном суде Одессы в ходе заседания допросили свидетеля по делу Саркисяна – заместителя директора «Виктории» Татьяну Ланину.

В частности, она заявила, что без ведома департамента образования Одесского горсовета руководство оздоровительно-спортивного комплекса самостоятельно не принимало решений касательно пожарной безопасности. Со слов свидетельницы, в департаменте о недостатках пожарной безопасности в учреждении были проинформированы, как и о том, что в лагере не хватает воспитателей.

Она также заявила, что родители участников коллектива «Адель» сами настояли, чтобы несовершеннолетних расселили в деревянном корпусе.

На заседание прибыла одна потерпевших – девочка, которая во время пожара находилась в деревянном корпусе.

Однако допросить ее не успели, так как было заявлено о переносе заседания на 20 сентября. Это было сделано в связи с тем, что Саркисян заявил о плохом самочувствии.

«Я больше не выдержу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели троих девочек – воспитанниц творческого коллектива «Адель».

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. Материалы переданы в суд.

Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Также в мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне замдиректора лагеря возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн.

2 июля адвокат 37 потерпевших семей заявил ходатайство о взыскании в качестве морального ущерба с Одесского горсовета 3,9 млн грн.

В конце июля суд объединил дела Ланиной и Саркисяна. Последний несколько раз жаловался на проблемы со здоровьем, ему вызывали в суд скорую помощь. Он единственный из фигурантов дела, который содержится в СИЗО. 14 августа стало известно, что Саркисян госпитализирован.

В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тыс. грн бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория».