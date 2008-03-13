До аудиенции у Ющенко Тимошенко и Дубина дадут пресс-конференцию

Завтра, 14 марта, в 9.30 состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателя правления НАК „Нафтогаз Украины” Олега ДУБИНЫ.

Как сообщает Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, пресс-конференция состоится в пресс-центре Кабинета Министров Украины (7-й этаж, вход через 1-й подъезд).

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем НАК «Нефтегаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ 14 марта, во второй половине дня. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

В целом приветствуя договоренности, достигнутые «Нефтегазом Украины» и «Газпромом» в Москве, он отметил, что обеспокоен появлением цены 315 долларов в газовых договоренностях Украины и России.

«Это новое обстоятельство, но, как меня убеждали в НАК «Нефтегаз Украины», что эта цена не будет использована в системе расчетов, и весь объем данной операции будет замещен через рокировки газа соответствующих украинских владельцев», - сказал Президент Украины. В то же время он отметил, что эта цена не должна стать базовой во время переговоров о формировании цен на 2009 год.