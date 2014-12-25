На одном из направлений боевики прекратили выпускать людей из оккупированных районов - пресс-центр АТО
14:51, 25 декабря 2014Общество
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Боевики прекратили пропускать граждан Украины на освобожденные территории.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"С 11.45 с территории, которая подконтрольна незаконным вооруженным формированием, на направлении Октябрь - Павлополь боевики прекратили пропускать граждан Украины на освобожденные территории. Свои действия они ничем не объясняют", - сообщили в центре.
Ранее пресс-секретарь Антитеррористической операции Андрей Лысенко заявил, что боевики пытаются мобилизировать в свои ряды подростков 16-18 лет.
Post by Пресс-центр АТО.
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