На одном из направлений боевики прекратили выпускать людей из оккупированных районов - пресс-центр АТО

14:51, 25 декабря 2014
Общество
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Боевики прекратили пропускать граждан Украины на освобожденные территории.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"С 11.45 с территории, которая подконтрольна незаконным вооруженным формированием, на направлении Октябрь - Павлополь боевики прекратили пропускать граждан Украины на освобожденные территории. Свои действия они ничем не объясняют", - сообщили в центре.

Ранее пресс-секретарь Антитеррористической операции Андрей Лысенко заявил, что боевики пытаются мобилизировать в свои ряды подростков 16-18 лет.

Post by Пресс-центр АТО.

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