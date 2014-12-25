В Донецке начались веерные отключения света

Об этом "ОстроВу" сообщили горожане.

По их словам, сегодня 25 декабря свет выключили в продуктовых магазинах и жилых домах микрорайона "Текстильщик" в Кировском районе Донецка.

Читайте такжеОккупационные "власти" будут отключать свет в Крыму из-за аварий на местных ТЭЦ

"Свет выключили в 9:00 и включили в 13:00. В ЖЭК по этому вопросу дозвониться нереально, потому что у них отключены телефоны за неуплату", - отмечают дончане.

По словам жителей, вчера 24 декабря. свет отсутствовал на протяжении нескольких часов также в Калининском и Киевском районах

"О веерных отключения так называемые "власти" ДНР" нас не предупреждали", -заверяют горожане.

Как сообщалось ранее, из-за того, что уголь, добываемый на оккупированной территории Донбасса, не поставляется на украинские ТЭС, начались веерные отключения.