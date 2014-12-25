Появилось видео последствий мощного взрыва в Харькове
04:17, 25 декабря 2014Общество
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В ночь на 25 декабря в центре Харькова возле мебельного магазина прогремел мощный взрыв.
twitter.com/itsector
В результате взрыва никто не пострадал, но взрывной волной были разбиты окна в соседних домах, а в самом магазине была разрушена стена, передает ТСН.
Когда очевидец снимал видео и увидел огромную дыру в стене, он не сдерживал эмоций от удивления.
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Напомним, мебельный магазин, вблизи которого прогремел взрыв, принадлежит волонтеру, который помогает бойцам АТО.
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