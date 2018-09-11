Украинский университет впервые попал в мировой рейтинг трудоустройства выпускников

Также, эксперты обновили рейтинг 1000 лучших университетов мира-2019, где ведущие украинские университеты потеряли позиции.

Компания QS Quacquarelli Symonds выпустила новый рейтинг университетов мира по качеству трудоустройства выпускников (QS Graduate Employability Ranking-2019).

В топ-500 рейтинга впервые за 2 года попал украинский университет.

В частности, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занял в рейтинге позицию в пределах от 301-500 места.

Компания QS впервые опубликовала рейтинг трудоустройства в 2016 году, и до этого украинские высшие учебные заведения в нем представлены не были.

Вместе с тем, лидером рейтинга по трудоустройству выпускников стал Массачусетский технологический институт. За ним идет Стэнфордский университет, а замыкает тройку лидеров Университет Калифорнии (Лос-Анджелес). На четвертой строчке оказался Гарвардский университет, а замыкает ТОП-5 - Университет Сиднея.

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Также, эксперты обновили рейтинг 1000 лучших университетов мира-2019 по версии The QS World University Rankings. В рейтинг лучших вузов мира как и в рейтинге-2018, в этот раз прошли также шесть украинских университетов. Но с некоторыми изменениями.

Так, тройка лучших украинских вузов ухудшили позиции. Харьковский национальный университет имени Каразина занял 481 место. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 531-540 место, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 601-650 место.

А Национальный технический университет "Харьковский политехнический университет", сохранил свои позиции на 701-750 месте.

Также, в рейтинг вошли Сумской государственный университет и Львовский национальный политехнический университет, они оказались на 751-800 месте. А вот Донецкий национальный университет имени Василия Стуса из рейтинга выбыл.

Что касается первой пятерки, там изменений практически не произошло. Лучшим учебным заведением мира-2019 в очередной раз был признан Массачусетский технологический институт. За ним идет Стэнфордский университет, а замыкает тройку лидеров Гарвардский университет. На четвертой строчке оказался Калифорнийский технологический институт, а замыкает ТОП-5 заведений - Университет Оксфорда, вытеснивший Кембриджский университет на 6 место.