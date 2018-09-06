В Вишневом началось строительство парка на месте скандальной застройки - СПУ

И.Кива вместе с членами партии, активистами и неравнодушными жителями Вишневого высадили деревья на территории будущего парка.

В Вишневом на месте незаконной застройки начали разбивать парк.

В работах принял участие глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Это будет парк примирения. Парк взаимопонимания и взаимоуважения – вот как я это называю! Это тот момент, когда люди умеют договариваться и находят точки соприкосновения. Когда слышат друг друга. Когда застройщик идет на уступки, когда общество, понимая это, также делает шаги навстречу, которые укрепляют нашу страну и будущее наших детей», - заявил голова СПУ.

И.Кива вместе с членами партии, активистами и небезразличными жителями Вишневого высадили деревья на территории будущего парка.

Глава СПУ также опроверг сомнения некоторых участников акции в том, что застройщик действительно намерен следовать озвученному плану застройки. Он подтвердил, что площадь, предусмотренная именно для создания парка, составляет 5 Га, и она не учитывает территорию, на которой будет строиться детский сад. При этом И. Кива указал на план дальнейшей застройки.

В событии, которое происходило в рамках акции «Парку в Вишневом быть!» также приняли участие члены СПУ, активисты, местные жители и представители застройщика «Евро 2000»

Как сообщалось, после вмешательства главы Социалистической партии в конфликт, который длился порядка трех лет вокруг незаконной стройки в г. Вишневое, застройщику и общественности удалось договориться. Застройщик «Евро 2000» выдвинул компромиссное предложение построить за свои средства детский сад, увеличить парковую зону на 5 га и выделить на ее благоустройство 500 тыс долл, при этом сохранив часть территории под строительство жилых домов.