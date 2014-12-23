Строительство часовни Святого Николая Чудотворца при поддержке Украинской партии «Зеленая планета»

Представители украинской партии «Зеленая планета» приняли участие в праздничном молебне в честь закладки камня на месте строительства часовни в честь Святого Николая Чудотворца в Киево-Святошинском районе.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Владыка Павел освятил место строительства и дал благословение на начало доброго дела и отметил, что святого Николая Чудотворца почитают во всем мире. «Жизнь человека - это дар Божий, который мы должны, по мере своих возможностей, развивать. Мы благодарим Господа за удивительного Угодника Божия, который в течение 17 веков был и является покровителем нашей церкви, страны, народа, каждого гражданина в отдельности. Мы должны обратиться к Николаю Чудотворцу со словами молитвы, идти его путем веры и благочестия, чтобы он защитил нас от врагов видимых и невидимых и попросил у Бога для нас милости, защиты и сохранения веры святой», - сказал он.

Вся история нашего народа пронизана испытаниями - на смену одним тяжелым временам приходили другие. И при этом украинцы всегда славились и славятся добротой своей души. И кто раз побывал на нашей земле, хочет вернуться снова, потому что гостеприимство и традиции, не оставляют равнодушными. «Мы гордимся своей страной, ее народом, мы знаем, что на смену пасмурным дням приходит солнце. Не может царить несправедливость в искреннем крае. Поддержать возведение часовни - для нас большая честь, ведь распространение доброго слова, молитвы, веры - крайне важно в непростой период, это объединяет людей», - говорит Председатель Украинской партии «Зеленая планета» Сергей Орехов.

Заместитель председателя Украинской партии «Зеленая планета» Валерий Цыбух поблагодарил Наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Владыку Павла за благословение и отметил, что строительство часовни должно быть завершено уже через год. «В следующем году в День святого Николая Чудотворца, было бы хорошо освятить уже построенную часовню. Украинцев вдохновляет стойкость в православной вере и защите Церкви великого угодника Божия Святого Николая. Сегодня здесь собрались неравнодушные люди ради одной цели - строить страну, поддерживать друг друга, объединяться и идти вперед», - сказал Валерий Цыбух.

В церковном строительстве всегда сочетаются молитва и деятельные усилия человека. В древности все этапы работы и материалы освящались святой водой с молебнами. «Современный ритм жизни похож на круговорот, в котором далеко не каждый, в силу разных обстоятельств, находит время для действительно важного и ценного. Люди забывают, что за свои поступки несут ответственность, что зло добром не вернется, что все большие дела начинаются с малого. Мы рады каждому, кто обращается к нам, потому что только вместе возможно достигать прогресса, находить выход из сложных ситуаций и делить радость», - отмечает Сергей Орехов.