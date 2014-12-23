Бензина в оккупированном Крыму осталось менее, чем на месяц

Об этом на пресс-конференции сообщил «министр топлива и энергетики» Сергей Егоров, передают «Новости Крыма».

По его словам, запасы бензина и дизельного топлива для населения составляют 14,8 тыс. тонн. Кроме того, для нужд мобильных газотурбинных электростанций дополнительно запасено 27,7 тыс. тонн дизельного топлива.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму также не хватает воды. «Министр» жилищно-коммунального хозяйства Крыма Александр Жданов надеется, что недостаток запасов воды на полуострове удастся восполнить за счет обильных осадков.