Тарифы на газ для облгазов пересмотрят до конца марта

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики прогнозирует, что до конца марта будет пересмотрен тариф на транспортировку и поставку газа для облгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сегодня после заседания комиссии.

«Я думаю, что до конца марта в этом вопросе будет полная ясность», - сказал председатель НКРЭ.

В то же время он отметил, что пересмотр указанных тарифов комиссия рассматривает в комплексе с определением окончательной цены на текущий год газа собственной добычи для газодобывающих компаний.

По его словам, только после определения указанных параметров у комиссии будут основания для пересмотра цен на газ для населения.

Как сообщал УНИАН, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня, 13 марта, подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 49,8 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины».

При этом поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. куб. м будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года по базовой цене 315 долл. за тыс. куб. м, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.

Переговоры по условиям поставки газа в Украину в 2009 году и последующие годы продолжатся с учетом складывающейся конъюнктуры закупочных цен центрально- и среднеазиатского газа.