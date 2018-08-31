Появились первые фото с места ликвидации Захарченко в Донецке

Главаря "ДНР" Александра Захарченко ликвидировали в Донецке в кафе "Сепар".

В Сети появились первые фото с места взрыва в кафе "Сепар" в Донецке, где был ликвидирован главарь "ДНР" Александр Захарченко.

Снимки публикует телеграм-канал Life Shot.

На фото видно разрушенное в результате взрыва помещение.

Ранее стало известно, что главаря "ДНР" Александра Захарченко подорвали в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.

Справка. Александр Захарченко - пророссийский террорист, главарь так называемой "ДНР". Во время пророссийских выступлений на востоке Украины руководил донецким отделением харьковского бойцовского клуба «Оплот». 16 апреля 2014 возглавил группу боевиков, которые заняли здание донецкой городской администрации. В мае 2014 был назначен «военным комендантом» захваченного боевиками Донецка. Впоследствии назначен на должность «заместителя министра внутренних дел ДНР».

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В августе сменил на посту председателя Совета Министров «ДНР» Александра Бородая. В ноябре 2014 года, после нелегитимных выборов в "ДНР", непризнанная ЦИК республики объявила, что Захарченко получил победу.

Он участвовал в заседаниях Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России и ОБСЕ в Минске.

По данным СМИ, в 2010 году Александр Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы. Там ему была официально присвоена II группа инвалидности по психическому заболеванию. В документе медицинского центра отмечается «устойчивые необратимые психические расстройства». Ему было назначено лечение в стационар Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3. В справке также отмечается, что действия больного Захарченко «несут угрозу окружающим». Годы 2010-2013 были изъяты из официальной биографии Захарченко. Однако 2013 года, как раз после общения с врачами.

В 2015 году в СБУ заявляли, что лидер так называемой «ДНР» Александр Захарченко является представителем и выходцем из боевой группировки «Оплот», которая в свое время была сформирована в Харькове и руководителем которой был Евгений Жилин.

В феврале 2017 года Апелляционный суд города Киева предоставил разрешение на задержание Александра Захарченко, который подозревается в участии в деятельности террористической организации «Донецкая народная республика».