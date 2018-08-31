В Украине начали действовать новые правила для групп продленного дня в школах

В МОН считают, что такое изменение правил учитывает психологические и физические различия детей, а следовательно, делает условия пребывания комфортнее.

С 31 августа в Украине начали действовать новые правила для создания групп продленного дня в школах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Согласно новым правилам, группы продленного дня можно формировать из учеников разницей в 2 года. Ранее в группу могли входить дети с разницей минимум в 4 года.

В МОН считают, что такое изменение правил учитывает психологические и физические различия детей, а следовательно, делает условия пребывания комфортнее.

Читайте такжеВнедрение «новой украинской школы» закладывает основу нового качества образования - Гройсман

Однако в школах сельской и горной местности (куда детей подвозят на автобусе) можно создавать группы продленного дня для учащихся разного возраста.

Находиться в группе продленного дня дети могут до 6 часов в день. Максимальное количество учащихся в группе — 30 человек.

Обязательные условия режима:

прогулки на открытом воздухе не менее 1,5 ч для начальных классов;

питания продолжительностью не менее 30 минут;

выполнение домашних заданий (если они есть) до 1 часа;

проведение спортивно-оздоровительных занятий не менее 1 часа;

физкультминутки и гимнастика для глаз каждые 15 минут занятия для учеников начальных классов.

Инклюзивные и специальные группы можно создать по заявлению родителей или представителей детей. Наполняемость группы — 6-12 учеников.

В инклюзивных группах может быть до 30 детей, однако количество учащихся с особыми образовательными потребностями должно быть таким:

1-3 ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, пониженным зрением или слухом, легкими интеллектуальными нарушениями и тому подобное;

не более как 2 ребенка со слепотой, глухотой, тяжелым нарушением речи (в частности, дислексией), расстройствами аутизма, другими сложными нарушениями в развитии или тех, которые передвигаются на колясках.

Как сообщал УНИАН, новый 2018-2019 учебный год является выдающимся для образования Украины, поскольку начинается переход общего среднего образования на 12-летнее обучение.

В Министерстве образования и науки разработали новую модель оценивания в первых классах «новой украинской школы». Она основывается на формирующей оценке, что позволяет оценить прежде всего процесс обучения, а не результат (то есть количество ошибок), а также продвижение каждого ученика. В частности, по предложенному образцу Свидетельства достижений учителя будут оценивать, как ребенок активно работал на уроке, был любознательным, хорошо сотрудничал с другими.