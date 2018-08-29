Вход только для белых: вокруг украинского ресторана разразился скандал (видео)

Заведением сейчас занимаются правоохранительные органы и службы контроля.

В Сумах молодую пару не пустили в ресторан, мотивировав тем, что они – иностранцы. Гражданство официанты определили по цвету кожи парня и мусульманском одеянии девушки.

Требовали от посетителей еще и показать паспорта, но те отказались и начали борьбу за свои права. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Ресторан, где произошел инцидент, расположен в центре Сум. Как и в любом заведении, здесь есть определенные ограничения, о которых посетителей извещают специальные таблички. Но Халид и Дарья не были ни в спортивной одежде, ни в состоянии алкогольного опьянения или с животными. Впрочем, их все равно не пустили.

Они заранее забронировали столик, чтобы отметить приезд в Сумы. Но, как только стали на порог, как официанты сообщили - в ресторан их пустить не могут. Их насторожил цвет лица парня и хиджаб девушки.

"Мы ограничиваем доступ временно, мы ограничиваем, в обслуживании тоже откажем. Поскольку частное заведение", - сказал официант.

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Объяснения официантов, которые Дарья сняла на мобильный, ее жениха шокировали.

"Я не понимал, что происходит, а когда она объяснила мне – у меня случился шок. Но если бы я был белым, блондином и у меня были голубые глаза?", - говорит Халид Айман.

Он – гражданин Сомали и подданный Великобритании, Дарья – гражданка Украины, преподает в университете. Она давно мечтала познакомить жениха со своим родным городом, ведь пара вместе уже 7 лет.

"Он хотел увидеть Украину, хотел отдохнуть и его так встретили – мне было очень стыдно за этих людей", - говорит Дарья Богатырь.

"Если Украина хочет вступить в ЕС, то такие вещи как дискриминация – недопустимы ни в одной стране ЕС. Да и вообще расовая дискриминация не должна иметь место ни в одной из стран", - говорит Халид.

Они сразу написали заявление в полицию – там обещали разобраться. Впоследствии к Дарье позвонила и владелица заведения, но ее извинения только шокировали пару.

"Она очень извинялась, но сказала: почему вы, когда зашли, не показали паспорт, что вы являетесь гражданкой Украины? Мы были просто шокированы. И она сказала, что я вам дам тогда карточку и если работники будут меняться, то они будут знать, что вы сможете зайти. То есть эта ситуация будет повторяться снова и снова. Если не мы – будет кто-то другой", - говорит Дарья.

"Никакого рассизма, никакого предвзятого отношения у меня нет ни к иностранцам, ни к нашим", - отметила владелица ресторана Людмила Мурай.

Хотя и не отрицает – местных иностранцев здесь знают в лицо и действительно не пускают, потому что те когда-то устроили в ресторане погром.

"У нас есть ограничения в целях безопасности наших посетителей. Сами понимаете, почему. Лица арабской национальности, скажем так, был погром, вызывали полицию, как они себя ведут... – из-за наших девочек", - пояснила владелица ресторана.

Рестораном после звонка Дарьи заинтересовалось управление по вопросам защиты прав потребителей. Специалисты планируют провести в ресторане внеплановую проверку – нарушения, уверяют, очевидны.

"Нарушение закона о рекламе – потому что есть определенные признаки дискриминации, закона о защите прав потребителей, потому что было отказано в предоставлении услуги. Мы все это проверим", - говорит руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко.

За это руководительнице ресторана грозит штраф в 8 тысяч гривен. И не только, объясняют юристы.

"Действия этих лиц подпадают под уголовный кодекс. То есть нарушение равенства граждан в зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. И санкции этой статьи предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до 5 лет", - говорит адвокат Виктор Зацепин.

Прощать пережитое унижение Халид и Дарья не планируют. Собираются и в дальнейшем отстаивать свои права, но теперь уже как настоящая семья.

"Эта ситуация сделала наш союз более прочным. Поэтому, сегодня для нас – это очень ответственный день", - говорит Дарья.

Они решили соединить свои судьбы и сегодня подали заявления на бракосочетание.