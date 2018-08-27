Вышел тизер нового сезона сериала "Настоящий детектив" (видео)
12:13, 27 августа 2018Общество
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Действие третьего сезона разворачивается в регионе Озарк. Детектив Уэйн Хейс, которого играет обладатель Оскара Махершала Али, расследует дело о похищении ребенка.
В сети появился первый тизер-трейлер третьего сезона сериала Настоящий детектив. Видео в воскресенье, 26 августа, опубликовано на странице канала HBO на YouTube.
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Действие третьего сезона разворачивается в регионе Озарк. Детектив Уэйн Хейс, которого играет обладатель Оскара Махершала Али, расследует дело о похищении ребенка.
Сценаристом сезона выступил создатель Настоящего детектива Ник Пиццолатто.
Новый сезон сериала выйдет на экраны в январе 2019 года.
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