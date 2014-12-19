Российская пропаганда продолжает транслироваться на оккупированных территориях Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"На территориях, подконтрольныхбоевикам "ДНР", в аналоговом диапазоне продолжают вещание российские телеканалы, такие как "LifeNews", "Россия 24", "НТВ", "Первый канал", и каналы террористических организаций "Оплот" и "Новороссия", - сообщил он.

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Лысенко подчеркнул, что эти каналы подают информацию антиукраинского направления и некоторые из них включены в пакеты кабельного телевидения.

"По информации Государственной службы специальной связи и защиты информации, вчера в 19.00 в городе Донецк террористы "ДНР" начали трансляцию еще двух российских телеканалов – это "ТВЦ" и "Россия-2", - отметил он.

По его словам, с целью противодействия российской пропаганде Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил некоторым украинским каналам временного вещать на Донбассе без лицензии на свободных частотах. Это, в частности, каналы "Украина", "5 канал", "1+1", "Эспрессо ТВ" и "Радио 24".