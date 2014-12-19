Боевики «ДНР» анонсировали видеоконференцию контактной группы по Донбассу

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на так называемого «представителя ДНР» на переговорах контактной группы Дениса Пушилина.

Он также сообщил, что по результатам видеоконференции, возможно, будет определена дата очередного раунда встречи контактной группы в Минске.

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Ранее пресс-секретарь антитеррористической операции Андрей Лысенко сообщил, что дата проведения очередного раунда заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины до сих пор не определена.