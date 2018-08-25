После празднования Дня Независимости центр Киева превратился в мусорку (фото)

Горы мусора можно заметить от Крещатика, где проходил праздничный парад, до НСК "Олимпийский".

Улицы столицы утром 25 августа не порадовали своей чистотой после празднования Дня Независимости Украины. По всему центру местами горы мусора, спящие на лавочках, а все парапеты и ступеньки уставлены пустыми бутылками.

Об этом сообщает "Информатор".

Горы мусора можно заметить от Крещатика, где проходил праздничный парад, до НСК "Олимпийский", где вечером 24 агуста отыграла большой концерт группа "Океан Эльзы".

Как сообщал УНИАН, на Крещатике во время парада войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-й годовщины возрождения украинской государственности были продемонстрированы переданные Украине Соединенными Штатами Америки переносные противотанковые ракетные комплексы "Джевелин".