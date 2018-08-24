В Киеве во время парада войск продемонстрировали авиацию и американские комплексы Javelin (фото)

Почти все самолеты - модернизированные из советских за исключением военно-транспортного Ан-178, который является 100-процентной украинской разработкой.

На Крещатике во время парада войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-й годовщины возрождения украинской государственности были продемонстрированы переданные Украине Соединенными Штатами Америки переносные противотанковые ракетные комплексы "Джевелин" (Javelin).

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Также в параде приняли участие новейшие образцы вооружения и военной техники, разработанные предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Госдепартамент США принял решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.

22 мая в Украине провели испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin.

16 августа начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что подразделение Вооруженных сил Украины, которое имеет на вооружении Javelin, прошло обучение и готово их использовать.