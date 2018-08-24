В Киеве во время парада войск продемонстрировали авиацию и американские комплексы Javelin (фото)
На Крещатике во время парада войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-й годовщины возрождения украинской государственности были продемонстрированы переданные Украине Соединенными Штатами Америки переносные противотанковые ракетные комплексы "Джевелин" (Javelin).
Читайте такжеПарад в Киеве на День Независимости 2018 (видео)
Также в параде приняли участие новейшие образцы вооружения и военной техники, разработанные предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщал УНИАН, 2 марта Госдепартамент США принял решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.
22 мая в Украине провели испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin.
16 августа начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что подразделение Вооруженных сил Украины, которое имеет на вооружении Javelin, прошло обучение и готово их использовать.
В параде по случаю Дня Независимости Украины впервые после достаточно длительного перерыва приняла участие военная авиация.
Почти все самолеты - модернизированные из советских за исключением военно-транспортного Ан-178, который является 100-процентной украинской разработкой.
В небе на Крещатиком и Майданом Незалежности зрители имели возможность увидеть вертолеты Ми-8 с модернизированным двигателем и новыми системами противоракетной защиты и приборами ночного видения; морские вертолеты берегового базирования Ми-14; военно-транспортные самолеты Ан-26 с модернизированной авионикой.
Также в сопровождении многоцелевых истребителей Су-27 пролетел военно-транспортный Ил-76, бронированные штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 М, истребители Су-27, транспортный самолет украинской разработки Ан-178, истребители МиГ-29.
Как сообщал УНИАН, в параде по случаю Дня Независимости Украины приняли 4,5 тыс. украинских военнослужащих, а также ветераны войны на Донбассе и военные из 18 стран - партнеров Украины.
После этого парадными расчетами проехали около 250 единиц военной техники.