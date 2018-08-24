День Независимости: в Одессе на Потемкинской лестнице около 2 тысяч людей в вышиванках создали живую цепь (видео)

В центре Одессы, на Потемкинской лестнице, сегодня около 2 тыс. человек в вышиванках создали живую цепь в честь Дня Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, регистрация участников началась в 13.00, однако для построения цепи и учета всех желающих принять участие в мероприятии понадобилось несколько часов.

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Держась за руки, участники акции выстроились от памятника Дюку де Ришелье, на которого одели гигантскую расшитую орнаментом сорочку, через всю Потемкинскую лестницу и также, держась за руки, поднимались наверх.

Дюк являл номером один в цепи. Ко Дню Независимости его облачили в новую вышиванку из бязи. Гигантская сорочка (длина от манжеты до манжеты - 3 метра) выполнена в бессарабских мотивах в желто-голубой цветовой гамме.

Акция проходила в рамках Вышиванкового фестиваля.

Как отметили его организаторы, численность «звеньев цепи» составила 1,9 тыс. человек.

В акции приняли участие люди разных возрастов, многие держали на руках малолетних детей, на которых также были вышиванки. В числе участников, в основном, местные жители. Во время построения люди скандировали: «Слава – Украине!». Звучал Гимн Украины.