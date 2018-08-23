Десятки лет лагерей: в Музее истории Украины открыли выставку о жизни Левка Лукьяненко (видео)
21:50, 23 августа 2018Общество
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Лукьяненко всю жизнь боролся за свободу украинского народа.
Первый день независимости Украины без Левка Лукьяненко. Человека, который всю жизнь боролся за свободу украинского народа, автора текста Акта провозглашения независимости.
В Музее истории Украины открыли выставку о жизни Левко Лукьяненко
Лукьяненко ушел из жизни в начале июля этого года. Сегодня в Музее истории Украины открыли выставку о его жизни, десятки лет лагерей и осуществленную мечту о независимости.
"Создатель на нашей стороне. Будущее Украины зависит от нас": о чем говорил украинцам Левко Лукьяненко.
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