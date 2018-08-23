Десятки лет лагерей: в Музее истории Украины открыли выставку о жизни Левка Лукьяненко (видео)

Лукьяненко всю жизнь боролся за свободу украинского народа.

Первый день независимости Украины без Левка Лукьяненко. Человека, который всю жизнь боролся за свободу украинского народа, автора текста Акта провозглашения независимости.

Лукьяненко ушел из жизни в начале июля этого года. Сегодня в Музее истории Украины открыли выставку о его жизни, десятки лет лагерей и осуществленную мечту о независимости.

"Создатель на нашей стороне. Будущее Украины зависит от нас": о чем говорил украинцам Левко Лукьяненко.