"Творец на нашей стороне. Будущее Украины зависит от нас": о чем говорил украинцам Левко Лукьяненко (видео)

Сегодня вечером стало известно, что умер украинский националист, диссидент времен СССР, Герой Украины Левко Лукьяненко — знаковая фигура в новейшей истории независимой Украины.

Предлагаем читателям некоторые его цитаты из последних интервью, а также несколько видео его недавних разговоров с журналистами. В них он размышляет о судьбе Украины - о переломных моментах ее истории, о прошлом, а также о будущем, в которое он верил до последнего. Вечная память, Левко Григорьевич!

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"23 августа 1991 года в мою голову пришла важная мысль. Мы обсуждали повестку дня на 24 августа. И я предложил провозгласить Украину независимым государством. Если бы я промолчал, то мы бы на следующий день принимали законы Украинской советской социалистической республики".

"Что произошло дальше? После провозглашения независимости начала действовать арифметика.Так, коммунисты проголосовали за независимость. Но остались при власти. Кто бы их устранил? Сами себя они не устранят. А оппозиции была третья часть... Поэтому законы проходили в их редакции, а не нашей. И мы утратили влияние. У Украины не получилось перехода от колониального состояния к независимости. Были переползания. Оно до сегодняшнего дня не завершилось".

"Моисей выводил евреев из египетского рабства 40 лет. Водил их по пустыне, пока не умерли старые люди и не родилось новое, свободное поколение. Старое же тянуло в Египет, потому что там давали кушать и работу. Вот у нас есть новое поколение, которое рождается в условиях свободы. Ускорить прогресс почти невозможно".

"Создатель! Он на нашей стороне, потому что на нашей стороне историческая правда. Познание ее ведет к прозрению украинцев и пониманию той великой истины, что украинцы — отдельная нация, которую Создатель наделил лучшими земными территориями и дал нам отдельную судьбу. Посягательство на жизнь нации противоречит человеческой морали, как противоречит ей завладения чужим добром, кража чужого. Эта наша национальная правота будет склонять нам на помощь все больше стран мира, что ускорит возрождение Украины".

"Будущее Украины зависит от украинцев. Хоть бы как враждебные силы действовали против Украины, Украина достаточно большая, чтобы, получив государственную волю к борьбе, нейтрализовать антиукраинские планы. Индекс генетического ума украинцев один из крупнейших в мире".

"Уже нет той силы и энергии, что были раньше. Но я буду работать, пока память не съест склероз. Я – ланочка. Махонькая. Долго ли, недолго – лишь Господь знает".