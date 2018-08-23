Виталий Кличко пригласил жителей и гостей Киева посетить фестиваль Workout Fest-2018

На Workout Fest-2018 съедутся 200 спортсменов со всего мира для участия в различных соревнованиях.

Киевский городской голова Виталий Кличко пригласил всех желающих посетить международный спортивный фестиваль Workout Fest-2018, который состоится 25 августа возле Арки Дружбы народов.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Киевской городской государственной администрации.

«Я убежден в том, что моя миссия как мэра Киева, как спортсмена, делать все, чтобы в Киеве происходило как можно больше спортивных и культурных мероприятий. И я радуюсь, что после успешного проведения финала Лиги чемпионов, после Евровидения мы 28 сентября будем проводить WBC-конгресс, куда приедут боксеры со всего мира. А перед этим, 25 августа, в эту субботу, у нас состоится очень важное спортивное мероприятие – Workout Fest-2018, куда съедутся 200 спортсменов со всего мира для участия в различных соревнованиях. И я радуюсь, что такие соревнования проходят в нашем любимом городе Киеве», – заявил Виталий Кличко.

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Он также добавил, что Workout Fest-2018 является очень интересным для тех, кто планирует начать заниматься спортом. А его ключевая задача, как мэра, заключается в том, чтобы сделать Киев спортивным городом.

«Именно поэтому мы открываем спортивные площадки, стадионы, проводим различные соревнования. И я очень рад, что есть такие активисты, которые много сил вкладывают в то, чтобы наш город и вся Украина были спортивными, а молодое поколение было сильным, здоровым и развитым. Поэтому проведение таких мероприятий, как Workout Fest-2018 поможет сделать Киев по-настоящему спортивным», – отметил городской голова.

Организаторами фестиваля выступили ВОО «Street Workout Ukraine» и федерация «World Street Workout & Streetlifting Federation». Руководитель федерации Денис Минин отметил, что очень благодарен мэру за поддержку фестиваля и напомнил, что сейчас ведется очень серьезная локальная работа по установке спортивных площадок и развития спортивной уличной инфраструктуры.

«Это прежде всего доступный и массовый спорт. Не каждая семья может себе позволить оплачивать дорогостоящее обмундирование или спортивные секции. А для того, чтобы выйти на улицы и заниматься на спортивной площадке требуется лишь желание. От этого зависит будущее нашей страны – здоровой и сильной нации», – заявил Денис Минин.

Он рассказал, что во время фестиваля пройдут соревнования за звание чемпиона Украины по Street Workout, чемпиона мира по Streetlifting и чемпиона зWorkout-рекордов. Также состоятся показательные выступления лучших украинских и иностранных атлетов, а также другие развлекательные мероприятия.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приглашаем всех желающих посетить фестиваль. Я убежден в том, что будет интересно самому попробовать отжаться, подтянуться или приобщиться к соревнованиям», – завершил Виталий Кличко.