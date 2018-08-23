Кровавое ДТП в Харькове: в СИЗО раскрыли секрет ухоженных бровей Зайцевой

Также в СИЗО рассказали о встрече Зайцевой со знакомыми во время ее визита к врачу.

Обвиняемая по делу кровавого ДТП с шестью погибшими в Харькове Елена Зайева, которая находится под стражей в СИЗО, имеет право пользоваться косметическими средствами для ухода за бровями.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дмитрий Индик на запрос издания "Обозреватель".

"Заключенная Зайцева имеет право пользоваться средствами личной гигиены,в частности косметическими средствами (карандашом и тенями для бровей), а также другими предметами быта. Это не запрещено правилами внутреннего распорядка", - говорится в сообщении.

Напомним, Зайцева пришла на судебное заседание 22 июля с ухоженными бровями, чем возмутила пользователей соцсетей. Они предположили, что она воспользовалась услугами специалиста.

Также в сети наделало шума то, что Зайцеву заметили на прогулке в Харькове в окружении знакомых. Судя по опубликованным в сети фото, конвоир сидела рядом на скамейке и никак не мешала свиданию. Позже ее адвокат пояснила, что девушку вывозили из СИЗО на обследование к врачу.

В СИЗО уверяют, что никаких свиданий вне изолятора у Зайцевой не было.

"Во время ожидания результатов обследования к арестованной Зайцевой подошли ее родственники. Начальник охраны, которая находилась рядом с арестованной, сделала им замечание и приказала отойти от личного состава охраны и персоны, которая находится под охраной. После этого они отошли. Никаких свиданий с арестованной Зайцевой за пределами СИЗО не было", - говорится в ответе на запрос.

Как сообщал УНИАН, пропавшего свидетеля по делу ДТП в Харькове, врача-нарколога Елену Федирко должны объявить в розыск и доставить в суд 11 сентября.