"Уже месяц дома не появляется": всплыли подробности о пропавшем главном свидетеле по делу Зайцевой

Адвокат возмутился тем, что действия главного свидетеля по делу Зайцевой - врача-нарколога - прошли сквозь пальцы следователя и прокуроров.

Исчезнувшего свидетеля по делу ДТП в Харькове, врача-нарколога Елену Федирко должны объявить в розыск и доставить в суд 11 сентября.

Об этом рассказал адвокат одной их потерпевших Дмитрий Марцонь. По его словам, через некоторое время после ДТП Федирко уволилась из диспансера. Ее приглашали прийти на суд, она два раза не явилась. Тогда судья принял решение осуществить ее привод, передает "Обозреватель".

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"На последнем заседании полиция отчиталась, что привести ее не смогли, поскольку по месту жительства ее нет. Они поговорили с соседями, те им сказали, что она уже месяц там не появляется. Теперь судья принял решение о ее допросе. Поэтому полиция должна ее объявить в розыск. Они должны установить местонахождение свидетеля, например, поинтересоваться у миграционной службы - не выехала ли Федирко в другую страну?" - пояснил адвокат.

Он возмутился тем, что действия Федирко прошли сквозь пальцы следователя и прокуроров.

"Никто не дал правовую оценку ее действиям. Как человек с 25-летним стажем работы мог отправить недостаточное количество биоматриалов на анализы? Ведь именно она заподозрила, что Зайцева была в состоянии наркотического опьянения. И она приняла решение направить материалы обвиняемой на исследование. Эксперт, который должен был исследовать кровь на пять опиатов, говорит, что ему передали столько крови, что ее не хватило бы и на один анализ. У нас это вызвало удивление. А следователь и прокуроры видели, что анализы просто завалены, и не дали этому правовую оценку", - подытожил Марцонь.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.