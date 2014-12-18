Боевики «ДНР» обстреляли людей в очереди за пособиями, погибла девушка

Об этом сообщает администрация городской группы в социальной сети, пишет «Сегодня».

"Погибла молодая девушка, еще двое ранены, ранения не несут угрозу для их жизни", – заявили в сообщении и рассказали детали инцидента.

Как оказалось, в четвертом часу дня в так называемом "банке ДНР" в очереди за соцпособиями между людьми возник конфликт.

Автоматчики из рядов "ДНР" попытались успокоить конфликтующих, после чего сделали несколько выстрелов вверх.

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"Один из боевиков не поставил автомат на предохранитель, и под напором толпы произошли непроизвольные выстрелы, которые понесли за собой тягчайшие последствия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краснодоне отмечается конфликт между бандформированиями «ЛНР». Причина конфликта – в захвате одной из групп террористов секретной базы (боевики называют ее «перевалочный склад») контрабандных грузов, принадлежащей другому бандформированию.