Боевики «ДНР» обстреляли людей в очереди за пособиями, погибла девушка
Вчера в Старобешево Донецкой области во время очереди за соцпособиями от так называемой "ДНР", боевик расстрелял молодую девушку и ранил еще двоих людей.
Об этом сообщает администрация городской группы в социальной сети, пишет «Сегодня».
"Погибла молодая девушка, еще двое ранены, ранения не несут угрозу для их жизни", – заявили в сообщении и рассказали детали инцидента.
Как оказалось, в четвертом часу дня в так называемом "банке ДНР" в очереди за соцпособиями между людьми возник конфликт.
Автоматчики из рядов "ДНР" попытались успокоить конфликтующих, после чего сделали несколько выстрелов вверх.
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"Один из боевиков не поставил автомат на предохранитель, и под напором толпы произошли непроизвольные выстрелы, которые понесли за собой тягчайшие последствия", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Краснодоне отмечается конфликт между бандформированиями «ЛНР». Причина конфликта – в захвате одной из групп террористов секретной базы (боевики называют ее «перевалочный склад») контрабандных грузов, принадлежащей другому бандформированию.