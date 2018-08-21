Экс-президент Польши и евродепутаты вступились за украинскую активистку, которую Варшава внесла в "черный список" Шенгенской зоны

Подписанты петиции упрекнули Польшу в злоупотреблении Шенгенским соглашением из-за дела Козловской.

Европейские политики, дипломаты и экс-президент Польши выразили протест в связи с высылкой из Польши украинки Людмилы Козловской и призывают политиков и правительство ЕС принять меры, чтобы не позволить польским властям и в дальнейшем злоупотреблять Шенгенским соглашением.

Как передает Европейская правда, соответствующий призыв содержится в петиции, размещенной во вторник на сайте Change.org, которую создали общественные активисты Брюсселя.

"Из-за скандального злоупотребления Шенгенским соглашением польской властью, которая использует ее как инструмент преследования иностранцев и членов их семей, мы обращаемся ко всем политикам в ЕС с призывом продемонстрировать твердое проявление солидарности и сопротивление этой несправедливости", - говорится в петиции.

Петиция призывает позволить Козловськой, президенту фонда "Открытый диалог" и жене польского активиста Бартоша Крамека, вернуться домой в ЕС – и в идеале предоставить ей гражданство государства-члена Евросоюза.

"Такой акт справедливости позволил бы ей вновь объединиться со своей семьей в Польше, а также продолжить работу в ее фонде, который занимается правами человека, на территории ЕС без риска предстоящей депортации", - говорится в заявлении.

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В петиции отмечается, что польская власть не выдвинула Козловськой никаких обвинений, а для ее высылки не было судебных решений. "Правительство "Права и справедливости" использует свои шенгенские привилегии для депортации иностранцев, которые считаются неудобными для него", - заявляют подписанты петиции.

Отмечается, что Козловская живет в Польше уже 10 лет, из которых 5 находится в браке с польским гражданином. За это время она ни разу не нарушала закон, а проблемы у нее начались тогда, как ее муж начал критиковать руководящую партию в социальных сетях и участвовать в антиправительственных акциях протеста.

Под петицией подписались бывший президент Польши Лех Валенса, депутаты Европейского парламента Ребекка Хармс, Михал Бони, Кристин Рево д'Аллон-Боннфуа, европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Эльжбета Беньковская, сообщество журналистов Польши, ряд дипломатов, редакторов и других деятелей.

Как сообщал УНИАН, Польша внесла украинку Людмилу Козловскую в Шенгенскую информационную систему (SIS), что предусматривает немедленное выдворение из ЕС, в то время как ее муж, поляк, заявил: польское правительство осуществляет депортацию в ответ на его общественную деятельность.

Варшава объяснила, что украинку выслали из-за "существенных сомнений" относительно финансирования фонда "Открытый диалог".