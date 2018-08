Календарь событий: гибель Помпеи, похищение «Джоконды» и День независимости Украины

20 августа

В понедельник нет официальных международных праздников, но день богат памятными датами. Так, в 1619 году голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканскихнегров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.

Символично, что именно 20 августа, но уже в 1868 году в США было официально провозглашено окончание войны Севера и Юга, основной причиной которой послужило рабовладение. Она длилась с 1861 года по 1865 год между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных штатов Севера и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга. Одним из следствий войны стала смерть президента Линкольна. 14 апреля 1865 года на него совершил покушение сторонник южан. Линкольн был смертельно ранен и, не приходя в сознание, скончался утром следующего дня. Но главным итогом войны стало запрещение рабства в Америке, что закреплено 13-й поправкой в Конституцию США, вступившей в силу 18 декабря 1865 года, хотя рабство в восставших штатах было отменено в 1863 году указом президента о провозглашении эмансипации. Гражданская война стала самой кровопролитной в истории США: потери северян - почти 360 тысяч человек убитыми и умершими от ран и более 275 тысяч покалеченных. Южане потеряли около 258 тысяч человек. Последний ветеран этой гражданской войны Альберт Генри Вулсон умер в 1956 году в возрасте 106 лет. Военные расходы правительства США достигли 3,5 млрд долларов – заоблачная сумма для того времени.

В 1896 году 20 августа был запатентован телефон с наборным диском. Его сконструировала «Автоматическая электрическая компания», основанная в 1891 году в Канзас-Сити гробовщиком Алмоном Строуджером. Убежденный, что сотрудница телефонной станции переводит входящие звонки клиентов на конкурента, Строуджер изобрел и запатентовал прообраз современной АТС и дисковый номеронабиратель. Поначалу модель телефона с наборным диском не имела привычных отверстий: их заменяли зубчики, расположенные не по всей окружности, по оси в 170 градусов. В 1896 году Строуджер продал свои патенты партнерам за 1800 долларов, а в 1898 году - свою долю в «Автоматической электрической компании» за 10 тысяч долларов. В 1901 году последователи Строуджера создали модель настольного телефона с набором. А в 1902 году «Автоматическая электрическая компания» представила миру настенный телефон с дисковым набором — на этот раз уже с отверстиями для пальца, которые все еще располагались по окружности диска на 170 градусов. Аппарат был усовершенствован в 1905 году - в нем отверстия покрывали более половины окружности. Последняя известная модель «телефона Строуджера» относится к 1907 году. После этого о компании ничего не было слышно, за исключением того, что в 1916 году патенты Алмона Строуджера были проданы Bell Systems за 2,5 млн долларов. Bell Systems выпустила телефон с отверстиями по всей окружности диска лишь в 1919 году.

В 1897 году в этот день индийский врач и паразитологшотландского происхождения Рональд Росс открыл возбудителей малярии, на то время она называлась «болотная лихорадка», уносящая миллионы жизней в год. В 1902 году за это открытие ученому была присуждена Нобелевская премия. Между тем, по сей день малярия продолжает убивать жителей Земли. По последним оценкам ВОЗ, в год происходит до 283 миллионов случаев заражения малярией, а умирает от этого заболевания порядка 800 тысяч человек. 90% случаев заражения приходится на районы Африки южнее Сахары, в подавляющем большинстве, инфицируются дети в возрасте до 5 лет.

В 1912 году 20 августа Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею. Эдисон - американский изобретатель и предприниматель, получивший в США более тысячи патентов и около 3 тысяч в других странах мира. Кроме этих открытий, он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно Эдисон предложил использовать в начале телефонного разговора слово «Алло». В 1928 году ученый был награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса.

В 1925 году Тарасова гора в Каневе была провозглашена государственным заповедником. На этой горе в XI веке был основан пещерный Каневский монастырь, после чего ее стали называть Чернечей горой. В середине XIX века, посетив эти места, великий Кобзарь Тарас Шевченко захотел приобрести здесь участок для постройки усадьбы, однако его планам не суждено было осуществиться. После смерти в Санкт-Петербурге Шевченко сначала был похоронен на Смоленском кладбище, однако, по настоянию близких ему друзей – известных деятелей культуры и искусства, 10 мая 1861 года гроб с прахом поэта был доставлен в Канев. Согласно завещанию, его похоронили на высокой днепровской круче, которую с тех пор называют Тарасовой горой. На могиле был насыпан курган и установлен крест. Музей «Тарасова светлица» был открыт в бывшем доме смотрителя могилы Ядловского. В 1925 году был создан Шевченковский национальный заповедник в Каневе. В 1939 году - установлен самый большой в Украине памятник Шевченко, построена лестница в 342 ступени с фонтаном «Лилия». В 2010 году, после многолетней реставрации, был открыт литературно-мемориальный музей Тараса Шевченко.

20 августа 1969 года участники легендарной группы The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом «Abbey Road». Последней песней, над которой они работали вместе, была «I Want You».

В этот день в 1975 году стартовала космическая программа «Викинг» НАСА – спутник был запущен на Марс.

А в 1980 году итальянский альпинистРайнхольд Месснер 20 августа впервые покорил Эверест в одиночку, без использования дыхательной кислородной маски.

В 1983 году, в разгар «холодной войны», США ввели эмбарго на поставку в СССР оборудования для строительства трубопроводов. Именно в это время завершалось строительство газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» для поставки газа с месторождений севера Западной Сибири потребителям в республиках СССР и странах Центральной и Западной Европы. Санкции США не законсервировали проект, трубопровод был построен в срок, причем на кредиты западноевропейских и японских банков, выданные под выручку от последующих поставок газа (знаменитая сделка «газ-трубы»). Официальная церемония введения газопровода состоялась во Франции. Первый газ по нему пошел в январе 1984 года. Протяженность трубы по территории Украины составляет 1160 км, сейчас это – украинская газотранспортная система. Она включает девять компрессорных станций (Ромны, Гребенковская, Софиевка, Ставишенская, Ильинецкая, Бар, Гусятин, Богородчаны, Голятин). По территории Украины российский газ транспортируется в Европу. Сейчас Россия пытается в судебном порядке разорвать контракт с нашей страной по транзиту газа, строя один за другим газопроводы в обход Украины. Это грозит нашей стране миллиардными убытками. ЕС и США уже заявили, что не позволят Кремлю нанести такой ущерб Украине.

Есть в понедельник и неофициальные праздники, которым мир должен быть благодарен международным сообществам, в том числе в социальных сетях. 20 августа - Всемирный день лени. Как утверждают его учредители, лень, вернее ее «симптомы» - полное расслабление, уход от суеты и нервотрепки, – эффективное средство от стрессов и усталости, которые являются самыми злостными бичами современности. Еще 20 августа - день рождения Чебурашки, День музыкальных шкатулок и День укрепления тылов.

Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра и Дмитрия.

21 августа

Во вторник также нет официальных международных праздников, но есть много значимых памятных дат. Так, в 1841 году в этот день американский промышленник Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи. Однако эксперты считают, что жалюзи пришли в мир с Востока. В древние века арабские мужчины, желая спрятать от посторонних взглядов своих многочисленных жен, устанавливали такие конструкции на окнах гаремов. Но есть мнение, что жалюзи имеют французское происхождение, их применяли для «прикрытия» французских борделей. Кстати, слово «жалюзи» имеет французское происхождение. Его дословный перевод - «ревность».

В 1902 году был основан легендарный «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс». Звучное название было дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта.

21 августа 1911 года знаменитая картина Леонардо да Винчи «Джоконда» была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджей. Пропажу обнаружили на следующий день, музей закрыли и начали поиски. Через прессу похитителю были обещаны вознаграждение и полная конфиденциальность. Ответа не последовало. Только через два года вор предложил владельцу одной из художественных галерей в Италии купить картину. Тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к одному году тюрьмы. В двадцатом столетии знаменитая картина Леонардо да Винчи почти не покидала Лувр, лишь побывала в 1963 году в США и в 1974 году - в Японии.

В 1965 году в английском футболе впервые были разрешены замены в ходе матча. Первым игроком, вышедшим на замену, стал легендарный футболист Кейт Пикок.

21 августа 1968 года для подавления процесса демократических реформ в Чехословакию были введены войска стран «советского лагеря» - Варшавского договора: СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. Это положило конец «Пражской весне». Наиболее крупный контингент войск был выделен от СССР. Объединенной группировкой - до 500 тысяч человек и 5 тысяч танков и БТР - было на корню задушено реформирование социализма как системы. По официальным данным, в ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии, в подавляющем большинстве, мирных жителей. Только в первый день вторжения были убиты 58 человек, в том числе семь женщин и восьмилетний ребенок. Наибольшее число жертв среди мирных жителей было в Праге, хотя реальные цифры продолжают оставаться под грифом «секретно». Свидетели тех событий утверждают, что советские солдаты открывали прицельный огонь прямо по толпе людей. С 21 августа по 20 сентября1968 года боевые потери советских войск составили 12 человек погибшими и 25 ранеными и травмированными.

Неофициальные праздники - День сбора диких трав и День старых бурдюков.

Именины у Григория, Федора, Мирона, Иосифа, Зосимы, Николая, Леонида, Моисея и Германа.

22 августа

22 августа 1864 года была принята первая Женевская конвенция - «по улучшению участи раненых в армиях в поле». Этот документ – первый международно-правовой договор, которым выписаны нормы охраны и облегчения участи раненых и больных во время военных действий. Важная роль в подготовке и принятии Конвенции 1864 года принадлежит Анри Дюнану, свидетелю страданий и мук раненых и умирающих французских и австрийских солдат после битвы при Сольферино в 1859 году, во время войны в Италии. Именно он стал инициатором создания правил для всех стран-участниц военных конфликтов по отношению к раненым и больным и учреждения обществ, которые могли бы добровольно брать на себя задачу по оказанию медицинской помощи во время войны. По его инициативе в 1863 году прошла международная конференция, на которой были заложены принципы деятельности Красного креста. Красный крест на белом фоне стал отличительным знаком медицинских учреждений и персонала, занимающихся уходом за больными и ранеными. В 1867 году почти все ведущие державы ратифицировали Женевскую конвенцию, кроме США, которые сделали это в 1882 году.

В этот день в 1906 году кубинские бизнесмены обратились к США с просьбой аннексироватьКубу.

В 1909 году во французском Реймсе, неофициальной столице винодельческого региона Шампань, началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю. Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23.

В 1911 году в Англии был принят секретный закон, провозглашающий преступлением публикацию без разрешения любой официальной правительственной информации.

Неофициальные праздники - День катания по радуге и День дубовой бочки.

Именины у Петра, Макара, Ивана, Марии, Юлиана, Самуила, Григория, Матвея, Алексея, Ирины, Дмитрия, Леонтия, Маргариты и Якова.

23 августа

В четверг - Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. Дата установлена в 1998 году по инициативе ЮНЕСКО - в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. Кстати, к этой дате в начале 2000-х власти американского штата Огайо приурочили открытие музея истории рабства. А в Ливерпуле 23 августа 2007 года открылся Международный музей рабства. На острове Гори у берегов Сенегала, который являлся основным транзитным пунктом для работорговцев, ежегодно проводится церемония памяти жертв работорговли. Рабство является беспрецедентной трагедией и одной из самых темных страниц человеческой истории. Несмотря на то, что рабство было отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует, правда, в новых формах, и затрагивает миллионы человек во всем мире. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации.

23 августа – День Государственного флага Украины. Он учрежден указом президента в 2004 году. До этого день государственного флага отмечался 24 июля и исключительно в Киеве, на муниципальном уровне. Поскольку именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской горадминистрациией. 18 сентября 1991 года постановлением тогда президиума Верховной Рады сине-желтый флаг был утвержден официальным символом страны. А 24 августа 1991 года, когда состоялось провозглашение Акта о независимости Украины, он был поднят над зданием парламента. Желтый цвет символизирует спелые пшеничные нивы, а синий - ясное небо над ними.

23 августа 1913 года предприниматель Карл Якобсен подарил бронзовую скульптуру «Русалочка» датской столице – Копенгагену, которую торжественно расположили в порту, где она находится по сей день. «Русалочка» стала символом датской столицы. Скульптор Эдвард Эриксен создал ее по заказу сына основателя пивоварни «Carlsberg» Карла Якобсена, который был очарован балетом по сказке Андерсена в исполнении труппы Королевского театра. Моделью для Русалочки послужила жена скульптора Элине Эриксен, а лицо скульптор копировал с Эллен Прайс – балерины Королевского театра, но она отказалась позировать обнаженной для создания всей скульптуры. Высота «Русалочки» - 1,25 м, вес - около 175 кг. В 1964 году произошла трагедия – неизвестные хулиганы обезглавили Русалочку. Преступников так и не удалось найти. Благодаря тому, что сохранилась старая гипсовая форма статуи, удалось отлить новую голову. После реставрации ночью памятник стали освещать прожекторами, возле нее дежурил полицейский пост, но со временем его сняли. И тут с Русалочкой снова приключилась беда - ей отпилили правую руку. На этот раз преступники сами явились в полицию. Ими оказались два подвыпивших парня, которых наказали мягко - лишь штрафом за «порчу коммунального имущества». Русалочку опять починили. С тех пор приключений с ней больше не было.

23 августа 1975 года был открыт Харьковский метрополитен. Среди метрополитенов бывшего СССР по длине эксплуатируемых линий занимал четвертое место после Московского, Петербургского, Киевского и позже шестое по пассажиропотоку в СНГ - после Московского, Петербургского, Киевского, Минского и Бакинского. Харьковский метрополитен - второй по времени открытия, количеству станций и длине линий на территории Украины после Киевского. Он включает три действующие линии общей протяженностью 38,45 км, 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами в центре города. Харьковский метрополитен занимает 51-е место в мире по пассажиропотоку, хотя является всего лишь 99-м по длине линий.

В этот день в 1991 году была основана Всемирная паутина – вход в Интернет. Состоялось открытие публичного доступа к первому в мире веб-серверу. Изобретатели веба - Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо. Бернерс-Ли на сегодня - действующий глава Консорциума Всемирной паутины. А в 1993 году появился знаменитый веб-браузерNCSA Mosaic и Всемирная паутина стала набирать популярность, которая на сегодняшний день бьет все возможные рекорды. Тим Бернерс-Ли отмечен множеством наград самого разного, в том числе и международного уровня.

Неофициальный праздник - День полета божьих коровок.

Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава.

24 августа

В пятницу - государственный праздник, установленный в 1992 году постановлением Верховной Рады - День независимости Украины. Отмечается он в честь принятия в этот день парламентом нашей страны «Акта провозглашения независимости Украины», что стало следствием всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. 20 февраля 1992 года Верховная Рада в своем постановлении «О Дне независимости Украины» указала: «Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины». В этом году в День Независимости на главной площади страны – «Майдане Назависимости» в Киеве пройдет военный парад, на котором украинцы и гости страны смогут увидеть новинки военной техники отечественного производства, а также по всей стране состоится масса торжественных мероприятий.

24 августа 79 года нашей эры произошло первое известное и самое ужасное извержение вулкана - Везувия. Это привело к гибели трех городов – Помпеи, Геркуланума, Стабий и нескольких небольших селений. В процессе раскопок выяснилось, что в городах все сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел долетал даже до Египта и Сирии. Из 20 тысяч жителей Помпеи погибло около 2 тысяч человек. Среди погибших был римский историк Плиний Старший, он попытался приблизиться к Везувию на судне и лучше рассмотреть в плане научного исследования извержение и оказался в одном из очагов катастрофы.

24 августа - день рождения чипсов. В этот день 1853 года Джордж Крам – темнокожий шеф-повар ресторана отеля Moon's Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс штата Нью-Йорк впервые приготовил картофельные чипсы. Вскоре «саратогские чешуйки» завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами. В 1890 году торговец из города Кливленда Уильям Тэппенден начал продавать чипсы из фургончика на улице. Они подавались покупателям в бумажном кульке, украшенном рекламой заведения Тэппендена. Затем появились чипсы из моркови, свеклы, редьки, яблок, груш и экзотических фруктов. В 1926 году стали продавать чипсы в вощеной бумаге, чем были сняты проблемы с хранением и перевозкой их на дальние расстояния. В конце 1950-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. А в 1970 году их было впервые продано более чем на 1 млрд долларов. На сегодня рекорд побит в разы - только в США на чипсы люди тратят свыше 6 млрд долларов в год.

В 1869 году была запатентована первая вафельница. Ее создатель - американец голландского происхождения Корнелиус Свартхаут. Вафельница была в виде двух частей, которые соединялись вместе проволокой. Нагревали ее на углях или костре, для полной готовки переворачивали на обе стороны. С этого маленького открытия началась вафельная эпоха в США, что послужило учреждением праздника в Америке – Дня вафель.

В 1906 году в этот день президент США Теодор Рузвельт издал указ, обязывавший все официальные документы государства публиковать только после их орфографической проверки.

Неофициальные праздники - День жажды и День валяния в стоге сена.

Именины у Александра, Василия, Максима, Феодора, Макара и Марии.

25 августа

В субботу - профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта Украины. Он отмечается ежегодно в последнюю субботу августа. Праздник установлен указом президента в 1993 году. Воздушное сообщение нашей страны охватывает 5 районов полетной информации общей площадью почти 730 тысяч квадратных километров. Подготовкой будущих авиаторов в стране занимаются специалисты нескольких учебных заведений. В частности, Национальный Авиационный Университет, Государственная летная академия, Национальный Аэрокосмический Университет и Международный Авиационный центр подготовки. Легендой мировой авиации считается украинский самолет «Мрия».

Еще в субботу – международный праздник «Ночь летучих мышей». Главная его цель – привлечь внимание к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают неоправданный суеверный страх. Летучие мыши встречаются повсюду, кроме полярных районов и высокогорий. И они безопасны. Исключение составляют летучие мыши-вампиры с большими и острыми зубами, обитающие в Латинской Америке и питающиеся кровью мелких грызунов, птиц, домашнего скота. В Европе летучие мыши - насекомоядные. Они очень полезны в природе, поскольку уничтожают вредных насекомых, которые активны в темное время суток. Сегодня многие виды летучих мышей находятся на грани исчезновения, чему способствует активная вырубка леса. Но очень важно сохранить на планете их присутствие. Для этого большинством стран даже было подписано Международное соглашение об охране рукокрылых. Но на деле от него мало толка.

В 1609 году в этот день Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и власти Венеции новое устройство - телескоп.

25 августа - День рождения консервной банки. В 1810 году англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. История изобретения такова: в 1795 году Наполеон предложил своим соотечественникам премию за изобретение простого и доступного способа сохранения еды в размере 12 тысяч франков. Долгие годы многие пытались достичь этого, но удалось только Дюранду, он оказался самым изобретательным. Особенно заинтересовались его открытием англичане. В 1813 году британская армия начала массово пользоваться первыми поставками продовольствия из удобных консервных банок. Сейчас в мире используют практически более 600 видов и размеров удобной тары, среди которых на первом месте – консервная банка. Это изобретение нельзя переоценить, так как оно актуально во все времена и несет огромную пользу человечеству.

В 1819 году в швейцарских Альпах был обнаружен источник, которому дали имя Саския и зарегистрировали по международным стандартам под номером 64. До сих пор вода из него считается самой чистой на Земле, целебной и насыщенной минеральными солями в самой правильной пропорции.

В 1875 году 25 августа впервые вплавь был преодолен Ла-Манш. Это сделал Мэттью Уэбб.

В 1987 году в СССР был издан указ о проверке населения на СПИД, предполагавший наказание за заражение и высылку из страны инфицированных иностранцев.

Еще 25 августа - день рождения операционной системы Linux. Открытие принадлежит финскому студенту Линусу Торвальдсу. Итоговая стоимость проекта составила примерно 1,4 млрд долларов. Но и по сей день разработчики вкладывают в Linux огромные средства, что позволяет системе активно развиваться. Linux – понятие общее, под этим названием объединено множество операционных систем из категории Unix, связанных одноименным ядром. Они могут находиться как в открытом, так и в закрытом доступе, а распространяются, как правило, бесплатно. Linux пользуется огромной популярностью: лидирует на рынках наиболее мощных компьютеров (97%), интернет-сервисов (60%) и смартфонов (доля Android равна 85%).

Неофициальный праздник - День лазанья по деревьям.

Именины у Александра, Аникиты, Капитона, Сергея, Федора, Степана, Михаила, Петра, Николая, Ивана, Ильи, Василия, Дмитрия, Алексея, Аркадия и Антона.

26 августа

В последнее воскресенье августа профессиональный праздник отмечают шахтеры. День шахтера установлен указом президента в 1993 году. Украинские шахты считаются одними из самых опасных в мире, добыча угля ведется в крайне сложных горно-геологических условиях. Более половины из них считаются опасными из-за выбросов метана и угольной пыли. Кроме того, большинство шахт требуют модернизации. Но пока все эти проблемы остаются нерешенными. Как и реформирование угольной отрасли нашей страны в целом.

В 1743 году 26 августа в Англии были опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу, разработанные британским боксером Джеком Броутоном.

В 1789 году во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина, заложившая основы буржуазного права в Европе.

В 1801 году Филипп Лебон запатентовал двухтактный двигатель внутреннего сгорания, что произвело переворот в автомобилестроении.

В 1928 году 26 августа произошло событие, в корне поменявшее взаимоотношения в сфере услуг. В этот день тридцатилетняя Мэй Донахью из Глазго с подругой отдыхали в шотландском городке Пейсли. В кафе они заказали модный коктейль - имбирное пиво с мороженым. Хозяин кафе в их присутствии залил мороженое пивом и оставил бутылку из темного стекла на столе. Решив долить пива, девушки увидели, что из горлышка выпала дохлая улитка. Мэй Донахью стала плохо, и она обратилась к врачу, который диагностировал гастроэнтерит. С подругой, которая ела и пила то же самое, ничего не случилось. Донахью подала иск к хозяину кафе Френсису Мингелле и владельцу пивоварни Дэвиду Стивенсону с требованием компенсации в размере 550 фунтов стерлингов, который перерос в одно из знаменитейших дел в истории английского Общего права, известное как дело «Донахью против Стивенсона». И хотя палата судей была на стороне Донахью, она не имела доказательств, что улитка стала причиной болезни желудка и не получила компенсацию в судебном порядке. Но после смерти Стивенсона его наследники решили заключить мировое соглашение во внесудебном порядке и в 1934 году выплатили Донахью 200 фунтов. С тех пор дело «Донахью против Стивенсона» стали называть заложившим основы современного английского права и судебной защиты прав потребителей.

В 1947 году командование США в Италии сняло запрет на свадьбы американских солдат с итальянскими девушками.

В 1952 году впервые в мировой практике было введено фторирование водопроводной воды.

В 1973 году Университет штата Техас в Арлингтоне стал первым ВУЗом, включившим в свою программу курс изучения танца живота.

Неофициальные праздники - День виноградарства и виноделия и День тринадцатой кошки.

Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана и Парамона.

