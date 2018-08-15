"Выступаю там, где платят деньги": Киевский театр гастролирует в оккупированном Крыму - СМИ (видео)

Руководитель театра, представившийся Валерием, заявил, что выступает там, где платят деньги.

Киевский театр юного зрителя гастролирует в оккупированном Крыму, сейчас его актеры выступают в поселке Щелкино.

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Их заметили журналисты "Крым.Реалии" во время съемок сюжета о туристическом сезоне на оккупированном полуострове. Им удалось получить объяснения от представившегося руководителем театра Валерия.

"Лобода там и Повалий сидят в России, их считают врагами. Я не считаю так. Я вообще считаю: нафиг мне это надо. Патриотизма у меня к этому всему нет. Понимаешь? Выступаю там, где платят деньги. Мне Порошенко не заплатит, понимаешь. Я там ищу, где платят деньги", - заявил он.

Ранее участники театра «Квартет И» заявили, что не собираются приезжать с гастролями в оккупированный Крым, поскольку опасаются возможных санкций со стороны Украины.