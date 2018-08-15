Он придумал Гену, Чебурашку и кота Матроскина: каким запомнят Эдуарда Успенского (видео)

15:49, 15 августа 2018
Общество
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Он получил известность благодаря детским книгам «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и другие.

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По сценариям и произведениям писателя снято 60 мультфильмов, а его произведения переведены более чем на 25 языков.

В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией «Союзмультфильм», обвиняя ее в нарушении авторских прав.

В 2014 году писатель назвал 90% россиян идиотами из-за их одобрения аннексии Крыма. Также Успенский считал, российское телевидение искажает картинку того, что происходит в Украине.

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Теги: #Россия#книги#писатель#мультфильм