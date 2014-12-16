В одном из супермаркетов Львова взорвали банкомат

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД во Львовской области. Как отмечается в сообщении, в Сиховский райотдел милиции 16 декабря в 4:30 поступило сообщение от львовянки о том, что на одной из улиц города произошел взрыв.

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Выездом следственно-оперативной группы установлено, что неизвестные взорвали входную дверь одного из супермаркетов города и проникли внутрь помещения. С помощью газовой установки злоумышленники пытались похитить из банкомата деньги, однако им это не удалось.

По предварительным данным пострадавших в результате взрыва нет.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и по ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Правоохранители обращаются к возможным свидетелям этого происшествия и всех, кто может помочь установить личности злоумышленников, причастных к совершению этого преступления, с просьбой сообщить по телефону «102» любую информацию, которая поможет следствию в раскрытии преступления.

По информации львовян, злоумышленники взорвали двери супермаркета "Барвинок".