Календарь событий: день рождения водительских прав, появление Берлинской стены и «Золотая лихорадка»

13 августа

Неделя начинается с Международного дня левши. Впервые мир его отметил 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. Он был первым в мире, но теперь таких клубов масса на всех континентах. На сегодня, согласно статистическим данным, около 10% населения Земли - левши. Кстати, у славян к левшам издревле относились, мягко сказать, подозрительно. Считалось, что левшой был сам дьявол. «Леворуким» даже запрещали давать показания в суде. А в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке, что сказывалось стрессом и снижением успеваемости. Психологи же считают, что люди-левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. Это подтверждает список известных людей, которые все делали «одной левой», - Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Пол Маккартни, Ринго Старр, Мерилин Монро, Роберт де Ниро... Среди знаменитых леворуких и Юлий Цезарь, и Александр Македонский, и Наполеон Бонапарт, и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Горацио Нельсон, три президента США - Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон.

Есть 13 августа и значимые памятные даты: в 1928 году в этот день в Лондоне через радиостанцию европейской акционерной компании BBС, основанную шотландским ученым Джоном Бэрдом, в телеэфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Бэрда работала на механическом принципе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями – изобретении Пауля Нипкова. Кстати, Бэрд первым в мире продемонстрировал телевизионное цветное изображение. Это произошло в одном из лондонских универмагов в Сохо в 1924 году. Но изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 1926 году неутомимый шотландец сделал повторную попытку – на сей раз все получилось, публика была потрясена. Спустя еще два года, в 1928 году, Бэрд впервые создал действующую модель цветного телевизора – за 30 лет до его широкого практического использования.

13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены, которая, по итогам Второй мировой войны, разделила Германию на два лагеря и должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, так как их число росло из года в год (до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек). Западные страны выступили с протестом, в ГДР и ФРГ проходили массовые демонстрации, но это не дало результатов. Посреди Берлина выросла бетонная стена высотой до пяти метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Она стала одним из символов «холодной войны». Ее длина составила 45 километров, плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, ликующими берлинцами началось разрушение стены, и вскоре она была разобрана на сувениры. Сейчас существует Музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. За попытку преодолеть «берлинку» своими жизнями заплатили сотни немцев.

Среди неофициальных праздников, рождению которых мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День шумящих ракушек.

Именины у Антона, Евдокима, Анны, Василия, Арсения, Владимира, Елизаветы, Георгия, Константина, Ивана, Николая, Максима, Юрия, Степана, и Сергея.

14 августа

Во вторник нет международных праздников, но есть много значимых памятных дат. Так, 14 августа 1848 года в Канаде было отменено положение, согласно которому английский признавался единственным государственным языком. Его «коллегой» стал французский. В настоящее время в Канаде проживает более 7 миллионов франкоязычных. Из них более 6 миллионов - жители провинции Квебек. Именно Квебек является сосредоточием французской культуры и языка на североамериканском континенте. Кроме Квебека, более 500 тысяч франкоязычных проживают в провинции Онтарио (5% жителей). А вот в провинции Нью-Брансуик франкоязычное население составляет более 30%. В целом, роль французского языка для жизни в Канаде на бытовом уровне зависит от того, где конкретно человек проживает. В 1888 году американский инженер Оливер Шелленбергер запатентовал электрический счетчик для измерения переменного тока. Это открытие было сделано по заказу компании Westinghouse под руководством ее создателя Джорджа Вестингауза, в которой Оливер Шелленбергер работал с 1884 года. А в 1894 году Шелленбергер по заказу все той же Westinghouse создал индукционный счетчик ватт-часов. В 1891 году, в связи с плохим здоровьем, Шелленбергер ушел из компании Westinghouse, но продолжал работу в качестве консультанта. В 1897 году в Колорадо он организовал свою компанию Electric Power Company. Стоит отметить, что сейчас Westinghouse занимается переводом атомных блоков украинских АЭС с российских тепловых установок на установки своего производства, что поможет Украине снизить энергетическую зависимость от РФ. 14 августа – день рождения водительских прав. В 1893 году в этот день полицейский префект Парижа Луи Лепин вручил их первые в мире оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту. В 1935 году в США была введена система социального страхования – в помощь безработным.

В 1936 году впервые на Олимпийских играх был представлен баскетбол. В 1952 году французский экономист Сови первым использовал выражение «третий мир» в отношении развивающихся стран. В 2003 году в этот день произошел сбой объединенной электросети США и Канады. Около 10 млн человек в Канаде (примерно треть населения) и 40 млн в США остались без электричества. Закрылись многие аэропорты, включая международный аэропорт Пирсона в Торонто и все аэропорты Нью-Йорка. Во многих городах двух стран прекратило работу метро. Застрявших в подземке пассажиров пришлось эвакуировать. В отдельных населенных пунктах были перебои с водой. Мобильные телефоны работали с большими перебоями, но стационарная телефонная связь продолжала функционировать. В результате, у телефонных автоматов на улицах выстроились огромные очереди. В условиях отсутствия электричества, единственным способом входа в интернет оставалось соединение через ноутбуки, работающие от аккумуляторов. «Медвежью» услугу сыграла и погода – к примеру, температура воздуха в Нью-Йорке достигла 33° в тени, но кондиционеры и вентиляторы не работали. Совокупный денежный ущерб составил 6 миллиардов долларов.

Неофициальные праздники – День воспаленного воображения, День выгула черепахи и День ящерицы.

Именины у Антонина, Леонтия, Елизара, Александра, Дмитрия, Тимофея и Софьи.

15 августа

В среду национальный праздник - День археолога. Он отмечается с 2008 года, согласно указу президента. По традиции, именно 15 августа проходит посвящение в археологи новичков. Благодаря археологам наша история становится к нам ближе. Самые сенсационные археологические находки в Украине: в 1971 году в городе Покров были найдены уникальные артефакты - древнейшее скифское золото. Среди находок обнаружили и известное нагрудное украшение – золотая пектораль весом 1140 г. К слову, эта находка стала главной археологической сенсацией ХХ века. В 2013 году во Львове во время археологических раскопок обнаружили писанку, создание которой датируют 15-16 веком. В 1930-х годах под Каневом была найдена уникальная каменная икона. Исследователи считают, что таких произведений искусства нет ни в одном музее мира. Существует даже теория, что владел этой иконой сам князь Владимир Мономах. Возле острова Хортица в 2011 году нашли меч каролингского типа с клеймом мастерской Ulfberht. Не исключают, что меч мог принадлежать князю Святославу, который погиб во время битвы в тех местах в 972 году.

15 августа – день рождения телефонного приветствия «Алло». Этому мир обязан изобретателю Томасу Эдисону. Именно он впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello». История такова: в 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», то есть – телефон (от греческих слов: «теле» («далеко») и «фоно» («звук»). Изобретение Белла стало сенсацией выставки после того, как ее почетный гость, бразильский король дон Педро II, взял трубку и, услышав голос изобретателя, находившегося в другом конце комнаты, уронил ее от удивления с возгласом: «Боже мой, она говорит!». Правда, первый телефон работал с жутким искажением звука, а разговаривать с его помощью можно было на расстоянии не более 250 м. Вскоре возникли споры - как обращаться по телефону друг к другу. Белл предложил слово «Аhoy» – «Эй». Но победил Эдисон - 15 августа 1877 года, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы использования телефона, он предложил обращение «Нello» - «Привет». Кстати, в этот же день Эдисон произвел первую в мире запись звука – записал ставшей легендарной песню «Mary Had a Little Lamb» («У Мэри был барашек»).

15 августа 1914 года было открыто судоходство из Атлантического океана в Тихий через Панамский перешеек - по Панамскому каналу прошло первое судно «Кристобаль». Официальное открытие состоялось лишь 12 июня 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй. Идея построить судоходный канал на Панамском перешейке появилась еще у средневековых испанских конкистадоров. Но практическое инженерное воплощение проекта стало возможным лишь на рубеже 19-20 веков. Инициатива принадлежала французской акционерной компании во главе с прославленным строителем Суэцкого канала Фердинандом Лессепсом. Пышная театрализованная церемония закладки Панамского канала в устье реки Рио-Гранде состоялась 1 января 1880 года. Проектные ошибки постоянно тормозили строительство, а многочисленные финансовые злоупотребления принесли акционерам колоссальные денежные убытки и спровоцировали грандиозный международный скандал. Строительство приостановили. Состоялись громкие судебные процессы. Слово «Панама» стало синонимом крупномасштабной финансовой аферы. В конце 1898 года французское правительство предложило президенту США Уильяму Маккинли выкупить право на прокладку Панамского канала за 40 миллионов долларов. Американская компания возобновила строительные работы и успешно довела их до конца. Общая протяженность Панамского канала - 81,6 км, минимальная высота над уровнем моря – 83 м, минимальная ширина по дну – 150 м, глубина шлюзов – 12,5 м. Время прохождения судов через канал – 7–8 часов, пропускная способность – 36 судов в сутки.

В 1835 году была запатентована стиральная машина с вращающимся барабаном. В 1893 году международный арбитраж обязал США выплатить Канаде штраф в размере 478 тысяч долларов за ловлю рыбы в канадских водах. Это - первое громкое международное торговое судебное разбирательство. В 1921 году в Женеве под руководством мореплавателя Фритьофа Нансена началась международная конференция по вопросам помощи голодающим России. В 1971 году президент Америки Ричард Никсон объявил о прекращении обеспечения доллара США золотом.

Неофициальные праздники – День сладких огурцов и День шептания с лунными девами.

Именины у Василия, Никодима, Степана, Ивана, Тараса и Романа.

16 августа

В четверг нет международных праздников. Но есть памятные даты.

16 августа 1819 года в Манчестере по распоряжению британского правительства войсками был разогнан 60-тысячный митинг, на котором решалась судьба петиции о введении в Англии всеобщего избирательного права. В результате действий властей было убито 15 участников акции и более 400 ранено. События происходили на поле св. Петра, в связи с чем в английскую историю этот инцидент вошел под ироничным названием «Питерлоо». Кровавая бойня «при Питерлоо» вызвала в стране бурю возмущения. Повсюду созывались митинги протеста. Но организаторы митингов были арестованы по обвинению в государственной измене. А английский парламент в спешном порядке принял серию законов, отменявших право собраний и вводивших дополнительные ограничения для печати. Законы эти получили в народе название «акты для затыкания рта». Всему произошедшему предшествовали массовые повсеместные собрания с требованием демократических реформ и отмены «хлебных законов», устанавливавших высокие, по существу запретительные, пошлины на импортный хлеб. Цены на местный хлеб постоянно росли, в результате чего доходы хлеботорговцев увеличивались, а уровень жизни населения падал.

16 августа 1941 года был издан приказ Ставки Верховного Главнокомандующего СССР «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», согласно которому все советские военнослужащие, сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен при не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины. Главным подписантом приказа был Иосиф Сталин. На основании этого приказа были возбуждены тысячи уголовных дел против попавших в плен к фашистам военных. Все они заочно были приговорены к расстрелу. Не сломленные и выжившие в плену военнослужащие, вернувшиеся на Родину, практически сразу были арестованы. Затем вновь осуждены. Многих расстреляли, другие погибли в лагерях, на ссылке. Лишь после смерти Сталина безвинно пострадавшие были реабилитированы, зачастую посмертно.

Неофициальный праздник - День чуда своими руками.

Именины у Антона, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы.

17 августа

В пятницу – день старта «золотой лихорадки» на Клондайке. Американский золотоискатель 24 января 1848 года у лесопилки Саттера на реке Американ в северной Калифорнии нашел первое золото. Слухи об этом достигли Сан-Франциско и со всей Калифорнии туда устремились золотоискатели. В США началась «золотая лихорадка». Ее пик пришелся на 1849 год. Население Калифорнии выросло с 14 тысяч человек в 1848 году до 100 тысяч в 1850 году, а к 1860 году составило 380 тысяч. Многие золотоискатели были выходцами из Китая, Австралии, Южной Америки. 17 августа 1896 года произошла новая вспышка «золотой лихорадки» на Клондайке. Первое золото в местечке Реббит-Крик нашел индеец Джим Скукум, хотя долгое время это открытие приписывали его партнеру, европейцу Джорджу Кармаку, поскольку именно он юридически зарегистрировал эту находку. «Золотая лихорадка» привела на запад не только золотоискателей, но и предпринимателей, что способствовало экономическому расцвету региона. В 1903 году газетный магнат венгерско-еврейского происхождения Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию – одну из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. В октябре 1911 года Пулитцер скончался. Согласно завещанию и был основан фонд его имени на оставленные с этой целью два миллиона долларов. Завещание было составлено именно 17 августа 1903 года. С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. Размер премии - 10 тысяч долларов. В 1914 году во Львове был создан добровольческий легион «Украинские сечевые стрельцы». В 1918 году гетман Скоропадский установил в Украине 8-часовой рабочий день.

В 1998 году правительство Российской Федерации объявило дефолт. Это ознаменовало начало экономического кризиса в РФ. Последствия кризиса серьезно повлияли на развитие экономики и страны в целом. Курс рубля упал за полгода более чем в 3 раза — с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года. В целом было подорвано доверие населения к государству. Разорилось большое количество малых предприятий. Банковская система оказалась в коллапсе, минимум, на полгода, несколько банков объявили о банкротстве. Вкладчики разорившихся банков потеряли вклады, сбережения населения обесценились в пересчете на твердую валюту, упал уровень жизни, количество получающих пособие по безработице удвоилось. Одновременно произошел политический кризис.

Неофициальные праздники - День лысых ежиков и День проснувшихся улиток.

Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонина, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Ирины и Семена.

18 августа

В субботу - Всемирный день бездомных животных. Инициатором его проведения выступило Международное общество прав животных в 1992 году, идею поддержали зоозащитные организации разных стран. Об этом дне не скажешь лучше, чем Махатма Ганди – «моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным». Согласно исследованию Washington Post, Украина входит в десятку стран, которые лидируют по количеству бездомных животных. Главная причина этому – отсутствие соответствующих регулятивных законов. К примеру, в Европе за выбрасывание животного жестко штрафуют – до 25 тысяч евро, и найти «хозяина» несложно – каждому животному присваивается идентификационный номер. Первый закон, направленный на защиту животных от жестокости, был принят в Великобритании в 1822 году. А Германия стала первой страной в мире, которая внесла защиту животных в Конституцию. В 1859 году француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах акробата. Это трюк пока никто не повторил. В 1868 году французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент - гелий.

В 1909 году мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону 2 тысячи сакур - вишневых деревьев, которые президент США Тафт решил высадить возле реки Потомак в столице Америки. Но эту партию саженцев пришлось сжечь, так как они были заражены возбудителями болезней растений. Через два года мэр Токио снова подарил жителям Вашингтона еще 3 тысячи вишневых деревьев, и 27 марта 1912 года первая леди Хелен Хэррон Тафт и жена посла Японии Вискоунтесс Чинда на берегу залива Тайдал Бэйсин в западном парке Потомака в Вашингтоне посадили две первые японские вишни. Теперь там знаменитый сад сакуры, где проходят ежегодные фестивали во время цветения деревьев, собирающие тысячи гостей. В 1920 году была ратифицирована 19-я поправка в Конституцию США, предоставившая право голосовать женщинам.

Неофициальные праздники - День смеющихся ангелов и День общего языка.

Именины у Евдокии, Ефима, Дарьи, Ивана, Кристины, Викентия и Марии.

19 августа

В воскресенье - Всемирный день фотографии. Он был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, у которого патент на это изобретение выкупило правительство Франции, оно и провозгласило его «подарком миру». Фотография, которая сегодня прочно утвердилась во всех сферах нашей жизни, имеет давнюю историю. Но именно дагерротипия – процесс получения изображения на металлической пластине – считается первым практическим способом фотографирования. Множество ученых совершенствовали процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компанией «Sony» цифровой камеры позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки. Сегодня фотография – особое искусство. Поэтому всех фотографов можно поздравить и с профессиональным праздником.

19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи. Он был учрежден в декабре 2008 года Генеральной ассамблеей ООН. По мнению специалистов Организации, за последние десятилетия заметно возросла способность мирового сообщества быстро и эффективно реагировать на разного рода кризисы и катастрофы, вызванные природными либо человеческими факторами. Как подчеркивается в резолюции ООН, произошло это, во многом, благодаря самоотверженной работе многих тысяч людей, выбравших работу в области гуманитарной помощи. Их труд - наглядная иллюстрация того, что помощь нуждающимся должна и может оказываться вне зависимости от религиозной, расовой или половой принадлежности.

В Украине 19 августа - День пасечника. Это профессиональный праздник пчеловодов установлен указом президента в 1996 году. В день празднования вспоминают двух выдающихся пасечников Украины - Петра Прокоповича и Николая Витвицкого, которые внесли огромный вклад в развитие пчеловодства на мировом уровне. По данным ВТО, каждая седьмая тонна мирового меда - украинская. На пасеках страны сегодня «работает» около пяти миллионов пчелиных семей. Лидером среди мировых экспортеров меда, объем которого на сегодня составляет более 700 тысяч тонн, остается Китай с удельным весом 19%. С существенным отрывом за Поднебесной следуют Аргентина и Украина, с практически равной долей – по 10%.

В этот же день православные христиане отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным спасом. В этот день по традиции в церквях освящают яблоки и мед. Пасечники освящают ульи, перед наступлением холодов, чтобы пчелы хорошо перезимовали.

Среди памятных дат: 19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения – питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов. Другими словами – велась подготовка к полету в космос человека. Для полета собакам сшили специальные костюмы красного и зеленого цветов. Перед отправкой Белки и Стрелки в космос ученым пришлось решить несколько серьезных проблем. В кабине космического корабля долго не удавалось добиться приемлемой температуры – собаки с трудом переносили жару. Кроме того, их необходимо было приучить к тесному замкнутому пространству. Кроме собак, на борту находились две белые крысы и несколько мышей. Полет продолжался более 25 часов, за время которого корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. На следующий день спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился. Вернувшиеся с орбиты собаки стали объектом повышенного внимания и спустя сутки уже принимали участие в пресс-конференции. Стрелка оставила после себя многочисленное потомство. А один из ее щенков – Пушок – был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди. Сами же собаки-космонавты остались жить при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. В настоящее время их чучела находятся в Мемориальном музее космонавтики.

Но первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала собака Лайка в ноябре 1957 года. Правда, она погибла через несколько часов после старта от перегрева в космическом аппарате. После этого полета Сергеем Королевым была поставлена задача — подготовить собак для суточного орбитального полета с возможностью возвращения обратно в спускаемом аппарате. Что и было сделано. Для эксперимента отобрали 12 собак. В космос сначала полетели собаки Чайка и Лисичка, но они погибли при неудачном старте корабля 28 июля 1960 года. После полетели в космос Белка и Стрелка, а вот следом за ними - Гагарин.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная