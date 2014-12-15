Аэропорты Харькова и Днепропетровска откроют в ночь на 16 декабря, Запорожье – 20 декабря

Об этом сообщил УНИАН глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.

«Запорожье будет закрыто до субботы (20 декабря - УНИАН), Днепропетровск и Харьков будут открыты в ближайшее время – в течение двух часов», - сказал Антонюк.

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Он подчеркнул, что технически аэропорты будут открыты по решению Украэроруха, осуществляющего управление воздушным движением.

Как сообщал УНИАН, аэропорты были закрыты по соображениям безопасности.