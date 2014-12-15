Аэропорты Харькова и Днепропетровска откроют в ночь на 16 декабря, Запорожье – 20 декабря
22:52, 15 декабря 2014Общество
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Закрытые с пятницы, 13 декабря, аэропорты Харькова, Днепропетровска будут открыты в ночь на вторник, 16 декабря, аэропорт Запорожья, также закрытый с 13 декабря, будет открыт в субботу, 20 декабря
Аэропорты Харькова и Днепропетровска откроют в ночь на 16 декабря, Запорожье – 20 декабря / radioscanner.ru
Об этом сообщил УНИАН глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.
«Запорожье будет закрыто до субботы (20 декабря - УНИАН), Днепропетровск и Харьков будут открыты в ближайшее время – в течение двух часов», - сказал Антонюк.
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Он подчеркнул, что технически аэропорты будут открыты по решению Украэроруха, осуществляющего управление воздушным движением.
Как сообщал УНИАН, аэропорты были закрыты по соображениям безопасности.
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