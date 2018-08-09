Автор советских хитов попала в базу "Миротворца"

Причиной стало "открытое оправдание российской агрессии против Украины".

Советский и российский композитор Александра Пахмутова, написавшая более 400 песен, попала в "чистилище" сайта "Миротворец".

Причиной стало "открытое оправдание российской агрессии против Украины", омечается на сайте.

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Дело в том, что ещё в 2014 году во время встречи с Путиным Пахмутова заявила, что является его болельщицей и сказала "Спасибо Вам за Крым", открыто поддержав таким образом аннексию полуострова.

Справка УНИАН. За свою жизнь Пахмутова написала более 400 песен, многие из которых стали хитами во времена Советского Союза. Среди них - "Нежность", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хокей", "Птица счастья" и многие другие.

Как сообщал УНИАН, в базу "Миротворца" попал всемирно известный диджей, которого российской полиции представили как "диджея из ЛНР".