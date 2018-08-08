В деле Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и госорганов

Дело было передано СБУ 7 августа.

В деле о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которое Генеральная прокуратура передала Службе безопасности Украины, говорится о том, что покушение на нее осуществлено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов.

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Соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В документе отмечается, что производство открыто "по факту законченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью Гандзюк. К.В., осуществленное по заказу работников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки на юге государства".

Дело было передано СБУ 7 августа.

Как сообщал УНИАН, 31 июля произошло нападение на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк. Возле подъезда ее дома мужчина облил ее кислотой.

Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое. 1 августа пострадавшую привезли в Киевский ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на сотрудницу горсовета Херсона как покушение на убийство.