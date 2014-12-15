Винницкая милиция провела ротацию бойцов в зоне АТО

Об этом сообщает сектор связей с общественностью управления МВД в Винницкой области.

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Более 100 бойцов сводного отряда будут нести службу в Краматорске, а 70 милиционеров батальона «Винница» в Попасной Луганской области, где будут выполнять задачи, поставленные штабом АТО.

Все милиционеры экипированы, одеты, получили теплые вещи, обувь, продукты питания и все необходимое для несения службы в полевых условиях и выполнения поставленных задач. В частности летчики винницкого авиационного спортивного клуба предоставили печи-буржуйки, медицинские носилки и медикаменты.

Также в эти выходные от областного военкомата около 60 бойцов девятого батальона территориальной обороны, после двадцатидневного отпуска, отправились в зону АТО. С бойцами на передовую отправлена также гуманитарная помощь от области. Теплые одеяла, постельное белье и тому подобное.