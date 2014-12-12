В зону АТО милиционерам доставят маскировочную экипировку

Как сообщили в управлении связей с общественностью (УСО) МВД, речь идет о маскировочной спецодежде, которую уже поставляют на склады МВД. "В ближайшее время одежду и снаряжение получат работники органов внутренних дел, которые несут службу на востоке Украины", - сообщили в УСО.

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В МВД отметили, что маскировочная одежда белого цвета поставляется в двух модификациях. Одна из них выполнена в форме маскировочного халата и предусмотрена для бойцов спецподразделений, другая – в форме плащ-накидки для милиционеров, которые несут службу на блокпостах.

Кроме того, глава МВД Арсен Аваков ознакомился с образцами вооружения и снаряжения, которые находятся на оснащении бойцов в зоне АТО.

"Представленное оружие уже завезено на склады и частично выдано в подразделения, оптическое снаряжение (прицелы, приборы ночного виденья) в ближайшее время будут поставлены в зону проведения АТО", - заверили в МВД.