Листериоз в Украине: симптомы, лечение и профилактика смертельной болезни (видео)
16:04, 07 августа 2018Общество
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Украине угрожает атака листериоза - опасной инфекции, которая вызывает множество серьезных заболеваний.
Листериоз в Украине: симптомы, лечение и профилактика смертельной болезни
Листериоз - одна из самых тяжелых инфекционных болезней пищевого происхождения. Заражение людей чаще всего происходит через пищу.
Симптомы листериоза
При ангинозной форме характерны:
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● лихорадка;
● головная боль;
● снижение аппетита;
● увеличение лимфатических узлов.
При глаза-залозистій форме характерны:
● покраснение век;
● возможные гнойные выделения из глаз.
При тифоїдній форме характерна:
● появление сыпи.
Лечение листериоза
Больных на листериоз госпитализируют и назначают антибактериальную терапию. В случае своевременного лечение есть шанс на выздоровление.
Профилактика листериоза
Овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а мясо и молоко должны обязательно проходить термическую обработку.
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