Листериоз в Украине: симптомы, лечение и профилактика смертельной болезни (видео)

Украине угрожает атака листериоза - опасной инфекции, которая вызывает множество серьезных заболеваний.

Листериоз - одна из самых тяжелых инфекционных болезней пищевого происхождения. Заражение людей чаще всего происходит через пищу.

Симптомы листериоза

При ангинозной форме характерны:

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● лихорадка;

● головная боль;

● снижение аппетита;

● увеличение лимфатических узлов.

При глаза-залозистій форме характерны:

● покраснение век;

● возможные гнойные выделения из глаз.

При тифоїдній форме характерна:

● появление сыпи.

Лечение листериоза

Больных на листериоз госпитализируют и назначают антибактериальную терапию. В случае своевременного лечение есть шанс на выздоровление.

Профилактика листериоза

Овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а мясо и молоко должны обязательно проходить термическую обработку.