В МВД раскрыли статистику смертельных аварий, произошедших по вине водителей автобусов

Кроме этого, правоохранители обнаружили более 1,2 тыс. технически неисправных автобусов.

В Украине за семь месяцев 2018 года зарегистрировано 239 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей автобусов, в результате которых 30 человек погибли, 440 травмированы.

Читайте такжеВ полиции назвали возможную причину ДТП с 10-ю погибшими на Житомирщине

Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил на видеоселекторном совещании руководства Министерства внутренних дел Украины, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Начальник Нацполиции Сергей Князев отметил, что в ряде областей государства, начиная с 21 июля, зафиксировано увеличение количества ДТП.

В этой связи, отметил Билошицкий, с 23 июля и до особого распоряжения на территории государства проводится комплекс целевых превентивных мероприятий под условным названием «Перевозчик».

По его словам, на 6-е августа осмотрено почти 48,3 тыс. транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. «Среди них выявлено более 1,2 тысячи технически неисправных автобусов, что составляет около 2,5 процентов от всех осмотренных транспортных средств. Из этого количества выявлено 214 единиц, переоборудованных с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов», - сообщил Билошицкий.

Также, добавил он, выявлено более 9,6 тысячи нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров. В частности, 35 фактов управления в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, 357 - управление автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль, еще 301 факт - управление без необходимых документов.

Кроме того, сообщил Билошицкий, полицейские зафиксировали 77 случаев перевозки пассажиров водителем, который не прошел ежесменный предрейсовый медицинский осмотр водителей или не был проведен предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств. Кроме того, выявлено 197 фактов нарушений порядка осуществления хозяйственной деятельности в сфере перевозки пассажиров.

На сегодняшний день, согласно ст. 265-2 Кодекса об административных правонарушениях, временно задержаны восемь автобусов. Составлено 116 административных материалов в отношении должностных лиц по ст. 128 (Выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует установленным требованиям или без необходимых документов, предусмотренных законодательством), ст. 129 (допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов) и ст. 188-28 КУоАП (Невыполнение законных требований должностных лиц уполномоченных подразделений Нацполиции). Вместе с тем правоохранители выдали 39 требований (предписаний) должностным лицам по устранению недостатков.

Как сообщал УНИАН, в июле на территории Украины произошел ряд резонансных ДТП. Так, в течение 20 июля произошли аварии в трех регионах, в результате которых 18 человек погибли, более 20 получили травм. В частности, в Николаевской области рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате ДТП пять человек погибли, еще 12 госпитализированы. В Житомирской области в результате столкновения маршрутки и крупногабаритного грузовика погибли 10 человек, еще 10 были госпитализированы. Вблизи Хмельницкого в результате столкновения грузового автомобиля и легковушки погибла семья из трех человек, один ребенок был госпитализирован.

В связи с резким ростом смертельных ДТП в Кабмине заявили о намерении ввести контроль скорости на автодорогах Украины. Национальная полиция совместно с Государственной службой безопасности на транспорте с 20-х чисел июля проводит проверки автоперевозчиков относительно всех автостанций и мест высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

В первом полугодии 2018 года за нарушения правил дорожного движения в Украине погибли 1 тыс. 41 человек.