В генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко граждане России

Как сообщает «Крым. Реалии», Таков ответ российской генпрокуратуры на информационный запрос фонда «Открытый диалог».

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Фонд подал в генпрокуратуру Росси коллективный запрос относительно незаконного задержания и привлечения к уголовной ответственности украинских активистов Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, необоснованного избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу, а также совершения насилия работниками ФСБ России.

«Жители Крыма считаются гражданами Российской Федерации с получением всех соответствующих прав, если не выразили своего желания сохранить другое гражданство», – сказано в ответе генпрокуратуры РФ.

«Из указанных лиц (Сенцова, Кольченко и Афанасьева) такое заявление подал только обвиняемый Чирний А.В., которому как гражданину Украины следственным органом обеспечена возможность реализовать право на консульскую защиту. Обвиняемые Сенцов, Кольченко и Афанасьев такого заявления не подавали и расцениваются на основании законодательства Российской Федерации только как граждане России», – говорится в письме.

В генпрокуратуре РФ утверждают, что факты совершения насилия работниками ФСБ не получили подтверждения, а следовательно, «оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет».

В мае сотрудники ФСБ задержали в Симферополе украинского режиссера Сенцова вместе с Кольченко и несколько других граждан Украины. Их обвиняют в подготовке терактов в Крыму.

29 сентября Лефортовский районный суд Москвы вынес постановление о продлении ареста Сенцову на три месяца – до 11 января 2015 года. До этого Мосгорсуд 20 октября признал законным продление ареста до 11 января 2015 года крымчанину Кольченко. Адвокаты считают, что их подзащитных необоснованно оставили под арестом.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Верховная Рада приняла обращение к госдуме РФ и президенту России Владимиру Путину с требованием освободить украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко, а также режиссера Сенцова, Николая Карпюка и других граждан Украины, которые «в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины были захвачены в плен, незаконно перевезены на территорию Российской Федерации и вопреки их воле содержатся на территории Российской Федерации».