Рада обратилась к госдуме РФ и Путину с требованием освободить Савченко и других пленных украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (№1095) проголосовали 247 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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В частности, как подчеркивается в документе, ВР обращается к госдуме, президенту России, к другим органам государственной власти и должностным лицам Российской Федерации с «призывом принять все возможные необходимые меры для скорейшего освобождения украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко».

Кроме того, в обращении содержится призыв освободить также Олега Сенцова, Николая Карпюка и других граждан Украины, которые «в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины были захвачены в плен, незаконно перевезены на территорию Российской Федерации и вопреки их воле содержатся на территории Российской Федерации».

ВР поручила Министерству иностранных дел проинформировать все национальные парламенты иностранных государств, международные организации и межпарламентские ассамблеи о содержании этого обращения.

Постановлением поручено председателю Верховной Рады безотлагательно направить текст обращения в госдуму Федерального собрания РФ и президенту России.